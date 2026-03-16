Exigen más pruebas y ajustar máquinas de votos ante riesgos detectados

El pedido remitido a la Justicia Electoral fue firmado por las autoridades del Partido Patria Querida (PPQ); el Partido Democrático Progresista (PDP); el Partido Frente Amplio, el Partido Paraguay Soberano y el Partido Comunista Paraguayo entre otros.

Los titulares de la agrupaciones adjuntaron con la nota un dictamen con 16 riesgos y vulnerabilidades en las máquinas de votación detectados por sus respectivos representantes técnicos tras la auditoría de la Justicia electoral.

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Entre estos requerimientos piden extender el plazo de auditorías; verificar la integridad del voto, proteger los puertos de entrada de los aparatos; blindar el hardware y mejorar la interfase para los usuarios entre otros.

Los líderes opositores señalan que aplicar estos requerimientos técnicos y procedimentales resultan precisos para garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso electoral.

Afirman que el estado actual no permite sostener conformidad técnica robusta del proceso como auditoría integral.

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Aclaran que si bien están a favor de la tecnología, su aplicación debe estar acompañada de mecanismos de control y verificación que aseguren la transparencia, la seguridad y la confianza pública.

No hay seguridad, integridad y robustez, dicen

“Mientras no se implementen los requerimientos y no se verifique su cumplimiento, no es técnicamente posible para los representantes de los partidos, emitir conformidad plena respecto a la seguridad, integridad y robustez del sistema”, sentenciaron.

Sin embargo, todo apunta a que la Justicia Electoral ignorará estos requerimientos ya que el fin del periodo de la auditoría a las máquinas de votación fue anunciado por técnicos del ente en una rueda de prensa. Así también hoy se dispuso el inicio del periodo de divulgación del uso de los aparatos instalados en puntos especiales en Asunción, para que la ciudadanía practique con las pantallas.

La Justicia Electoral ya había ignorado un pedido similar de las autoridades partidarias del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que pidieron prorrogar la auditoría ante la falta de garantías.

En cambio varias agrupaciones lideradas por Cruzada Nacional denunciaron que la auditoría del TSJE fue un “teatro” y una “demostración guiada” sin fiscalizaciones reales.