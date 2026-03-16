¿Fernández Valdovinos renuncia al MEF? Esto dicen desde el Gobierno hoy

Tras las informaciones que indicaban que hoy Carlos Fernández Valdovinos oficializaría su dimisión, empezaron a surgir nombres para ocupar el cargo en caso de que se confirme su salida del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Uno de esos nombres es el de Óscar Orué.

Consultado al respecto, el ministro de Tributaciones aseguró que aún no se confirmó ni se habló nada respecto a la posible salida de Fernández Valdovinos dentro del equipo económico del Gobierno.

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“Según lo último que conversé con el Presidente, no hay nada. Hasta el momento, no tengo datos de que él saldrá”, declaró en ABC Cardinal.

En ese sentido, evitó hablar sobre la posibilidad de asumir él la responsabilidad. Señaló que prefiere “esperar que sucedan las cosas antes de hablar de posibilidades”.

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Llamativa visita a Peña

No obstante, hoy llamó la atención que Fernández Valdovinos aparece en la agenda presidencial. El Ministro de Economía se reunirá a las 10:00 con Santiago Peña en Mburuvicha Róga.

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Luego de ese encuentro, Peña se reunirá con Alejandra Duarte, viceministra de Comunicación y su asesor jurídico Roberto Moreno.