MDS suspenderá provisión de Hambre Cero este martes por paro docente

Mediante un comunicado dirigido a las instituciones educativas y proveedores adjudicados en el marco del llamado a Hambre Cero en Central, Presidente Hayes y Asunción, el MDS confirmó que no proveerá el servicio mañana.

El motivo es en “atención” a los pronunciamientos emitidos por el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) y el Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores del Educación del Paraguay referente a la paralización total y movilización nacional del sector docente prevista para mañana.

“A los efectos proteger los recursos públicos destinados al programa y evitar desperdicios de alimentos, se suspenden las provisiones de los servicios de alimentación escolar para el día 17 de marzo”, detalla el ministerio a cargo de Tadeo Rojas.

Paro docente

Distintos sindicatos y nucleaciones de profesores anunciaron un paro para mañana ante la posibilidad de tratamiento del proyecto de la reforma de la Caja Fiscal en la Cámara de Diputados luego de ser modificado en el Senado. El proyecto de ley ya pasó por Diputados, fue al Senado que aprobó con modificaciones y devolvió a la Cámara Baja y esta reforma pretende establecer nuevas reglas para tratar de tapar el déficit de la caja.

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