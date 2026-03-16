Video: oficialistas siguen rabiosos y fustigan “falta de huevos” de Fernández Valdovinos

Sigue el fuego cruzado en medio de la guerra entre diputados oficialistas y el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, originada por la reforma de la Caja Fiscal, donde los legisladores aducen haber sido “estafados” para aprobar una versión más dura que la del Senado, lo que le valió el repudio, sobre todo de los gremios docentes.

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En ese contexto, Diputados recibieron esta tarde en reunión conjunta de varias comisiones a representantes del MEF y los de gremios afectados (docentes, militares, policías, magistrados y otros) y el punto más destacado fue la ausencia de Fernández Valdovinos.

Dirigiéndose a los viceministros de Economía, el diputado aliado cartista Hugo Meza disparó: “Mi solidaridad con ustedes por tener un jefe que no tenga -y con el, perdón de término de las damas- los huevos necesarios para venir a esta audiencia pública y poner la cara para saber cuál de las versiones, cuál de las recomendaciones que ustedes hicieron a esta Cámara de Diputados, es lo que nosotros tenemos que creer".

El reclamo es porque los diputados cartistas y aliados oficialistas culpan a Fernández Valdovinos de hacerlos votar por una versión que les valió el repudio generalizado, y que supuestamente a ellos le dijeron que no podían hacer grandes cambios, los cuales sin embargo “dejaron hacer” a los senadores.

Meza insistió en su reclamo por el “desconcierto” respecto a qué versión deberían de acompañar mañana, y lo dijo apelando a un “Ñe’ênga” en guaraní: “Ndaikuaavéi la oikóa, he’i vuelto ajeno ho’upa vaekue (No sé qué pasa, dijo el que se quedó con el vuelto ajeno)”, aunque acotó que ”probablemente no entienda el guaraní porque son técnicos".

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Remató insistiendo que el MEF tiene “un jefe que no tiene la sangre en los ojos para acompañarles a sus técnicos” y los mandan al frente.

No obstante, los técnicos del MEF también “ligaron su parte”, ya que Meza en otro momento, les hizo consultas, pero les adelantaron que sea cual sea, dudarían de ellos.

“Esas respuestas que me van a dar, voy a irme a consultarle a por lo menos 20 técnicos más, a Dios y Satanás también porque no les voy a creer nunca más lo que me dicen, porque ustedes dañaron la confianza de 42 compañeros", dijo Meza.