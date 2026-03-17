Arévalo y su esposa admiten omisiones pero no logran justificar sus bienes

El equipo auditor no cuenta con evidencia suficiente “que le permita pronunciarse respecto a la razonabilidad de la variación patrimonial, por lo que necesariamente amerita una mayor profundización”, concluye de manera contundente la Contraloría General de la República (CGR) tras analizar las declaraciones juradas del imputado exdiputado colorado Orlando Arévalo y su esposa, la concejala de Lambaré Carolina González (ANR, velazquista). Ante la falta de sustento, el organismo remitió el expediente a la Fiscalía para la apertura de una investigación penal.

El principal inconveniente detectado por el ente de control radica en la imposibilidad de confirmar el valor real de bienes y obligaciones, debido a contradicciones críticas en la declaración de inmuebles y construcciones. Las irregularidades se centran en tres propiedades ubicadas en Lambaré y una en Loma Plata (Chaco).

Una propiedad, tres valores

El caso de la propiedad identificada con la cuenta corriente catastral Nº 13-1165-02 ejemplifica el desorden patrimonial de la pareja. Según la auditoría, este inmueble no declarado por el exlegislador aparecía en las manifestaciones de González (quien aspira a ser intendenta de Lambaré) con valores contradictorios que, curiosamente, presentaron depreciaciones con el transcurrir de los años.

El 15 de febrero de 2025, González cotizó el inmueble en G. 316 millones (G. 200 millones el terreno y G. 116 millones la construcción). Sin embargo, planillas de la Municipalidad de Lambaré revelan que ya al 25 de septiembre de 2023 se había reportado un valor de G. 551.862.500 por las obras en ese mismo terreno, según el informe de la Contraloría.

Para intentar justificar la diferencia, la concejala adjuntó un dictamen pericial ordenado por ella misma en el marco de una denuncia fiscal contra la empresa constructora, el cual arrojó un tercer valor aún más distante: el documento detalla que la edificación existente vale G. 991.338.969, con un presupuesto total de obra de G. 1.513.092.124, de los cuales ya se habrían entregado G. 1.386 millones a la contratista denunciada. Esta diferencia de más de mil millones de guaraníes entre lo declarado y lo invertido es la que finalmente motiva al ente de control a pedir la intervención del Ministerio Público.

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90% confirmadas

El director de Declaraciones Juradas de la CGR, Armindo Torres, señaló ayer a través de ABC Cardinal que el “90% de las observaciones” detectadas en el examen de correspondencias de las declaraciones juradas de Orlando Arévalo y de su esposa Carolina González fueron confirmadas.

“Fueron confirmadas el 90% de las observaciones, excepto la declaración de vehículos de los que él presentó documentación de que ya fueron vendidos, el resto se confirmó. Se emitió la conclusión final y se recomienda una profundización a la Fiscalía”, declaró.

Indicó que ahora está en manos de la Fiscalía confirmar si el diputado y su cónyuge tenían o no realmente capacidad para el crecimiento patrimonial que presentó en el periodo de tiempo estudiado.

“Amerita una profundización para poder establecer los montos gastados en las construcciones y desde ahí establecer si hubo o no incremento patrimonial indebido”, manifestó.

“Glamurosa” casa, la simulación

La concejala y precandidata a intendenta de Lambaré, Carolina González, había confesado a través de un audio filtrado que iba a hacer un préstamo para justificar la construcción de su “glamurosa” casa, en la que la inversión, reveló, era de G. 2.000 millones. “Va a ser el modelo de los modelos... Yo sé que muchos de los colegas de Orlando (Arévalo) van a venir a saltar y querer saber quién es la persona que hizo y diseñó todo” (sic), señaló la edil a mediados de 2023, cuando estaba en plena edificación la ostentosa mansión ahora bajo la lupa de la CGR. La esposa de Arévalo dijo que para justificar toda la ostentación y las inversiones, en su mayoría EN EFECTIVO, iban a simular un préstamo. “Ahora pues hay que ser muy cuidadosos todo lo que se refiere a las inversiones que hagamos en nuestra propiedad... Yo le expliqué eso a Orlando (Arévalo) y le pedí que él saque un crédito a la cooperativa... Yo quería presentar como un proyecto la construcción. Obvio que no me van a dar el total de la construcción, pero para poder justificar por qué YO TENGO ESO Y QUE SAQUÉ UN CRÉDITO PARA CONSTRUIR” (sic), señaló.