Diputados sanciona acuerdo Mercosur- Unión Europea

El pleno de la Cámara Baja , con 57 diputados a favor, aprobó el proyecto de ley que suscribe el acuerdo Interino de Comercio entre el Mercado Común Del Sur (integrado por Argentina, el Brasil, Paraguay y Uruguay) con la Unión Europea. Dicho acuerdo fue suscrito en nuestra capital el 17 de enero pasado con la presencia de varios presidentes de la región.

El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, Juan Manuel Añazco (ANR-HC) leyó el dictamen por la aprobación del acuerdo e indicó el documento que no es fruto de la improvisación sino que un estudio minucioso de 25 años entre los bloques.

Agregó que el acuerdo es una herramienta de desarrollo social para todos los países partes. Similar tenor tuvieron los dictamen de la Comisión de Presupuesto, Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, la Comisión de Cuentas y Control.

En tanto que, en la Cámara de Senadores el documento fue aprobado el pasado 4 de marzo y de esta manera pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Según impulsores, el acuerdo entre ambos bloques económicos prevé la eliminación de más del 90% de los aranceles, la reducción de barreras no arancelarias, mayor previsibilidad jurídica y convergencia en estándares regulatorios.

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Según expertos, los cuatro países sudamericanos, incluyendo Paraguay, verán facilitada la venta a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja, entre otros productos.

Tras la promulgación que debe hacer el Ejecutivo, Paraguay será el tercer país en refrendar el acuerdo y así aprovechar los beneficios del pacto con Europa. Antes lo hicieron Argentina y luego Uruguay.

En tanto que el Congreso de Brasil también ratificó hoy el acuerdo. Con ésto el paso siguiente es que el documento sea depositado en Asunción junto con los demás acuerdos del Mercosur.