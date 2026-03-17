Política
17 de marzo de 2026 - 12:42

Internas Municipales: Camilo Pérez suspende actividades por problemas de salud

Camilo Pérez, precandidato colorado a la Intendencia de Asunción, durante una actividad proselitista
Camilo Pérez, precandidato colorado a la Intendencia de AsunciónGentileza

El candidato colorado cartista Camilo Pérez suspendió sus actividades proselitistas rumbo a las internas municipales debido a un cuadro de neumonía que lo mantiene hospitalizado en un sanatorio de la capital, según informó este martes el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

Por ABC Color

Camilo Pérez, el candidato de Honor Colorado para las internas municipales de junio, se encuentra hospitalizado debido a un cuadro de neumonía, informó este martes el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien explicó además que debido a esta situación, las actividades proselitistas de esta semana quedarán suspendidas.

“En vista a esta condición médica de nuestro candidato hemos suspendido la agenda de la semana; las caminatas, las reuniones pactadas y el gran encuentro que teníamos preparado para el lanzamiento de su candidatura este jueves”, indicó Latorre.

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Sobre el estado general de Camilo Pérez, el diputado informó que se encuentra estable y en sala común recibiendo un tratamiento con antibióticos.

Recorrido de Camilo Pérez con Raúl Latorre.
Recorrido de Camilo Pérez con Raúl Latorre.

El fin de semana último, el candidato cartista realizó una caminata en la zona de la Seccional 32, ubicada en el barrio Jara de Asunción, acompañado del titular de Diputados y otros referentes del movimiento.

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