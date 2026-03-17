Internas Municipales: Camilo Pérez suspende actividades por problemas de salud

Camilo Pérez, el candidato de Honor Colorado para las internas municipales de junio, se encuentra hospitalizado debido a un cuadro de neumonía, informó este martes el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien explicó además que debido a esta situación, las actividades proselitistas de esta semana quedarán suspendidas.

“En vista a esta condición médica de nuestro candidato hemos suspendido la agenda de la semana; las caminatas, las reuniones pactadas y el gran encuentro que teníamos preparado para el lanzamiento de su candidatura este jueves”, indicó Latorre.

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Sobre el estado general de Camilo Pérez, el diputado informó que se encuentra estable y en sala común recibiendo un tratamiento con antibióticos.

El fin de semana último, el candidato cartista realizó una caminata en la zona de la Seccional 32, ubicada en el barrio Jara de Asunción, acompañado del titular de Diputados y otros referentes del movimiento.

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