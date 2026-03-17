Política
17 de marzo de 2026 - 10:31

Lilian Samaniego plantea ley de jubilación universal con seguro médico para todos los paraguayos

La senadora Lilian Samaniego (ANR, disidente) anunció que presentará un proyecto de ley para establecer una jubilación universal con seguro médico, con el objetivo de establecer condiciones dignas para todos los paraguayos. Calificó de “parche” la reforma de la Caja Fiscal y dijo que se debe avanzar en una reforma estructural que incluya a todos los sectores, incluyendo la caja de jubilaciones del Instituto de Previsión Social (IPS).

Por ABC Color

“Tenemos que trabajar por una jubilación universal para todos los paraguayos y paraguayas, con un seguro médico, para que nadie sea una carga en su vejez”, expresó la senadora Lilian Samaniego (ANR, disidente) durante una conferencia de prensa.

La propuesta apunta a integrar a todas las cajas jubilatorias, incluyendo el Instituto de Previsión Social en un modelo más equitativo.

Samaniego subrayó que cualquier reforma debe tener un enfoque centrado en las personas y no solo en cifras. “Toda reforma tiene que tener rostro humano. No se trata solo de números, sino de cambiar la vida de la gente”, afirmó.

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Además, destacó que el objetivo es construir un sistema que garantice igualdad de oportunidades y seguridad económica en la vejez.

La senadora adelantó que convocará a técnicos y representantes de distintos sectores para elaborar la propuesta normativa y lograr consensos.

“Voy a impulsar esta iniciativa con todos los sectores, con diálogo y respeto, porque el bien común se construye entre todos”, señaló.

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En ese sentido, remarcó la importancia de incluir a actores del ámbito público, judicial y jurídico, así como a trabajadores de diferentes áreas.

La legisladora insistió en que una jubilación universal con cobertura médica permitiría mejorar la calidad de vida y reducir desigualdades.

“Tenemos que ocuparnos de que cada paraguayo tenga una jubilación digna y acceso a salud, para vivir con tranquilidad”, sostuvo.

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Finalmente, Lilian Samaniego reiteró que la iniciativa busca construir un país con más oportunidades y equidad social.

“Primero hay que pensar en la gente. Todo lo que hagamos debe poner en primer lugar a los paraguayos”, concluyó.

La propuesta abre el debate sobre una reforma profunda del sistema previsional con impacto directo en millones de ciudadanos.