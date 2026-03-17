Lilian Samaniego plantea ley de jubilación universal con seguro médico para todos los paraguayos

“Tenemos que trabajar por una jubilación universal para todos los paraguayos y paraguayas, con un seguro médico, para que nadie sea una carga en su vejez”, expresó la senadora Lilian Samaniego (ANR, disidente) durante una conferencia de prensa.

La propuesta apunta a integrar a todas las cajas jubilatorias, incluyendo el Instituto de Previsión Social en un modelo más equitativo.

Samaniego subrayó que cualquier reforma debe tener un enfoque centrado en las personas y no solo en cifras. “Toda reforma tiene que tener rostro humano. No se trata solo de números, sino de cambiar la vida de la gente”, afirmó.

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Además, destacó que el objetivo es construir un sistema que garantice igualdad de oportunidades y seguridad económica en la vejez.

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La senadora adelantó que convocará a técnicos y representantes de distintos sectores para elaborar la propuesta normativa y lograr consensos.

“Voy a impulsar esta iniciativa con todos los sectores, con diálogo y respeto, porque el bien común se construye entre todos”, señaló.

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En ese sentido, remarcó la importancia de incluir a actores del ámbito público, judicial y jurídico, así como a trabajadores de diferentes áreas.

La legisladora insistió en que una jubilación universal con cobertura médica permitiría mejorar la calidad de vida y reducir desigualdades.

“Tenemos que ocuparnos de que cada paraguayo tenga una jubilación digna y acceso a salud, para vivir con tranquilidad”, sostuvo.

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Finalmente, Lilian Samaniego reiteró que la iniciativa busca construir un país con más oportunidades y equidad social.

“Primero hay que pensar en la gente. Todo lo que hagamos debe poner en primer lugar a los paraguayos”, concluyó.

La propuesta abre el debate sobre una reforma profunda del sistema previsional con impacto directo en millones de ciudadanos.