Controversia tras reforma de Caja Fiscal: esto respondió “Beto” Ovelar al enojo de los diputados

La aprobación con modificaciones de la reforma de la Caja Fiscal está causando una crispación entre diputados y senadores. En la Cámara Baja piden la cabeza del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, a quien acusan de haberlos inducido a aprobar el proyecto de ley a las apuradas para finalmente sancionar un documento modificado en la Cámara de Senadores.

El senador colorado Sivio “Beto” Ovelar, quien en su carácter de presidente de la Comisión de Presupuesto, trabajó de cerca en los cambios aprobados finalmente, se refirió a la molestia de los diputados, encabezados por su presidente Raúl Latorre.

“Yo no creo que haya actuado pensando en el proceder de la Cámara de Diputados; solo que Latorre es menos antiguo que yo en esta cuestión y probablemente no tiene mi espalda en el sentido de analizar la coyuntura política y social”, dijo ante la consulta de los periodistas.

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Ovalar no quiso afirmar que los parlamentarios de la Cámara Baja se equivocaron al aprobar el texto enviado por el Ejecutivo sin ninguna modificación y señaló que en el Senado actuaron en base a su proceder. Mencionó que existía una directiva de aprobar el texto tal cual salió de Diputados, pero ellos se negaron. “Nosotros dijimos que no y yo me hago responsable de lo actuado”, señaló.

En ese sentido, destacó que tuvo el respaldo del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez y del vicepresidente Pedro Alliana.

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Dijo que el presidente Santiago Peña en un primer momento pudo haberse molestado con el proceder de los senadores, pero una vez que se aprobó el mandatario felicitó el resultado y señaló que si bien los gremios salieron ganando, el Gobierno también ganó. “Lo peor que pudo haber pasado es que se rechazara el proyecto y no se modificara nada”, expresó.

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Marzo paraguayo, “una interpretación”

La semana pasada, Silvio Ovelar afirmó en entrevista con ABC afirmó que recibió información de que mientras se debatía el proyecto reforma de la Caja Fiscal en el Senado, en las calles existía la posibilidad de que se desaten incidentes. “Amigos que vinieron con la manifestación y percibieron la presencia de muchos infiltrados entre los manifestantes”, dijo.

Sin embargo, este lunes el legislador dijo que sus años de político le permiten interpretar e hipotetizar sobre los movimientos sociales. Explicó que la aprobación a rajatabla hubiese generado la irritación de militares, policías, magistrados y docentes. “El marzo paraguayo es un mes muy complicado; imagínese las manifestaciones de los campesinos más la irritación ciudadana de todos los que se sentían golpeados por la versión Diputados, dígame si no es un escenario propicio para una crispación social”, concluyó.

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