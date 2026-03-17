Mientras cartistas se tirotean entre ellos, la cúpula intenta mostrarse unida

Las redes sociales del Partido Colorado difundieron un nuevo encuentro público del titular de la agrupación, Horacio Cartes, después de su internación médica.

Tras reunirse primero con Santiago Peña y Pedro Alliana el 10 de marzo último, Cartes mantuvo hoy una reunión en su domicilio con el presidente del Congreso, senador Basilio Núñez y el ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja.

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Núñez y Baruja se reunieron con el exmandatario después de que ambos hayan acordado que el segundo acuda a la Cámara Alta mañana a las 8:15 ante el escándalo del edificio Las Residentas I de Luque.

Se trata de un programa estatal de acceso a la vivienda en donde un departamento fue adjudicado al senador Javier “Chaqueñito” Vera; otros dos a parientes de la senadora oficialista Zenaida Delgado y otro al secretario privado de Baruja.

De esta manera, Cartes expresa su apoyo a Baruja un día antes de que acuda al Congreso a intentar justificar estas adjudicaciones irregulares.

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Dentro de la Cámara Alta, el senador Colym Soroka (ANR), expresidente de la Comisión Permanente del Congreso, cuestionó la invitación realizada por “Bachi” Núñez al ministro del Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, para una reunión con senadores prevista mañana a las 08:15.

Fue tajante al mencionar que el ministro no debe dar explicaciones, sino anular la resolución de adjudicación de un departamento del programa “Viviendas Económicas” entregado al senador Javier Vera Medina.

Esto mientras en la Cámara de Diputados los legisladores afines al cartismo lanzan duras críticas contra el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, por el costo político que asumieron al aprobar a tambor batiente su proyecto de reforma de la Caja Fiscal.

Días atrás, el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre; el vicepresidente 1º y aliado cartista, Hugo Meza, y el nuevo líder de bancada de Honor Colorado, Miguel Del Puerto, aprovecharon la última visita de dirigentes docentes para disparar contra el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.

Los diputados apuntaron contra Fernández Valdovinos en un intento de eximir de culpa al presidente de la República, Santiago Peña, y al vicepresidente Pedro Alliana.

“Nosotros fuimos estafados, fuimos engañados por el Ministerio de Economía”, sentenció días atrás el diputado Meza (ANR, B), quien coincidió con las críticas de Silvio Piris, líder de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP).

A esto se suma que la diputada Rocío Abed (ANR, HC), exlíder de la bancada cartista, dijo que el Ministerio de Economía trató a los parlamentarios como “boludos” y que les presentaron un informe “erróneo” sobre la reforma de la Caja Fiscal.