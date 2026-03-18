ANR apunta a retomar administración municipal en manos del PLRA

El presidente de la seccional colorada N.º 246 “Ing. Martin Cariboni” de San Patricio y actual precandidato a concejal municipal por Honor Colorado, Alberto Maidana (ANR – HC), manifestó que los aspirantes a la intendencia, Francisco Maidana (ANR – HC) y Aldo Benítez (ANR – Añetete), competirán en la interna partidaria. De este proceso saldrá el candidato oficial que representará al Partido Colorado en las elecciones municipales previstas para el domingo 4 de octubre de 2026.

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Asimismo, indicó que durante la interna de junio también se definirán las candidaturas a la concejalía municipal para el período 2026-2031. En ese sentido, recordó que el cuerpo legislativo local está conformado por nueve integrantes, por lo que la disputa interna será clave para definir la futura representación colorada dentro de la Junta Municipal.

Maidana señaló además que el principal objetivo del Partido Colorado es recuperar la administración de la Municipalidad de San Patricio. Sostuvo que el distrito se encuentra hace dos períodos bajo gestión liberal, por lo que consideran necesario retomar el control institucional. En ese contexto, afirmó que la intención es generar oportunidades para toda la ciudadanía sin distinción de banderías políticas.

En otro momento, el dirigente destacó que su correligionario Aldo Benítez es “una buena persona” y remarcó que la competencia interna permitirá fortalecer al partido. Agregó que, una vez definido el candidato, el objetivo será llegar unidos a las elecciones generales de octubre.

Finalmente, anunció que en los próximos días se dará a conocer la fecha de presentación oficial de los candidatos de cada movimiento interno de la ANR.

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