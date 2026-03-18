Caja Fiscal: Bachi Núñez minimiza internas y pide tiempo para recuperación de Cartes

Tras reunirse con el exmandatario, Horacio Cartes, el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) aseguró que lo vio en buenas condiciones, incluso mejor de lo esperado luego de su cuadro de salud reciente. Sin embargo, insistió en la necesidad de priorizar su rehabilitación antes de una reactivación plena en política.

“Le vi muy, muy bien… pero como médico sé que necesita un poco más de tiempo para una recuperación completa”, afirmó.

El senador explicó que el proceso incluye rehabilitación física y una etapa de convalecencia, por lo que recomendó evitar el estrés político. Aun así, reconoció que Cartes ya sigue de cerca la dinámica partidaria y las estructuras territoriales.

Lea más: Horacio Cartes retorna al sanatorio para estudios de control

“Es difícil atajarle… ya está viendo las seccionales, el funcionamiento del partido”, señaló. El objetivo del cartismo, según Núñez, es que el líder colorado retome plenamente su rol con miras a las municipales, prevista para el 4 de octubre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cartes fue hospitalizado el 10 de marzo tras sufrir un cuadro con convulsiones. Su equipo médico le implantó un marcapasos y descartó un accidente cerebrovascular (ACV).

Internas: “No lo veo como fuga”

Consultado sobre tensiones dentro del oficialismo, especialmente por las posturas del senador Silvio Ovelar (Beto) y el diputado Hugo Meza, Núñez (ANR) bajó el tono a la crisis.

“No lo veo como una fuga”, sostuvo, al tiempo de señalar que existen conversaciones internas con referentes del movimiento y el presidente de la República, Santiago Peña.

El titular del Senado evitó hablar de quiebre y apostó al diálogo interno para recomponer la relación. “Debemos sentarnos y conversar, no mandarnos mensajes a través de los medios”, enfatizó.

Caja Fiscal: sin votos y con reforma “no ideal”

En el plano legislativo, Núñez reconoció abiertamente que el oficialismo no logró construir mayoría en la Cámara Alta para sostener su versión de la reforma de la Caja Fiscal.

Según detalló, el bloque apenas alcanzaba entre 19 y 22 votos en el mejor escenario, insuficientes para avanzar. “No había forma. Era lo que había”, admitió.

El senador explicó que varios legisladores optaron por posiciones más “electorales” ante un tema sensible, lo que derivó en la imposibilidad de aprobar una reforma más profunda.

Lea más: Con reculada cartista, Diputados sanciona reforma de Caja Fiscal versión Senado

Finalmente, la Cámara de Diputados sancionó una versión más “suavizada” del proyecto, que -según Núñez- no es la ideal, pero al menos instala el problema del déficit.

Frente a cuestionamientos sobre una posible pérdida de gobernabilidad, el legislador rechazó que el gobierno haya quedado debilitado, aunque reconoció que la mayoría parlamentaria es circunstancial. “Existe una mayoría coyuntural de apoyo al gobierno”, explicó.