Baruja defiende adjudicación de vivienda para Chaqueñito pero promete analizarla

El ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, una vez más esta mañana intentó justificar la adjudicación de un departamento a tasas preferenciales a favor del senador Javier Odilón Vera, en el Edificio Residentas I de Luque.

Sostuvo que se cumplieron los requisitos y negó que se hayan modificado las condiciones a favor del parlamentario, al eliminar el tope salarial. Al respecto, pese a que al principio dijo públicamente que la resolución de cambio se hizo en abril, hoy se “corrigió” y presentó un documento que habla del cambio en el mes de febrero del 2025.

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Negó que se haya realizado la modificación para beneficiar al legislador. Su argumento fue que el cambio se hizo en febrero y Vera presentó su pedido en julio.

Señaló además que eliminaron el tope salarial en este programa porque querían vender los departamentos y estos son los “más caros”, pese a que la tasa del 7% a 20 años sigue siendo preferencial en comparación al sector privado.

“Estamos buscando dar respuesta a todos los sectores socioeconómicos de la sociedad”, sostuvo.

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Negó información privilegiada

Con respecto al hecho de que no se publicitó la modificación de las condiciones respecto al tope salarial, Baruja aseguró que sí se hizo, pese a que no hay nada disponible en la página web ni en las redes sociales. En las publicaciones del MUVH solo hay un listado con requisitos que habla de un tope de 7 salarios mínimos.

Sobre la información de que Chaqueñito además habría sido beneficiado con un periodo de gracia para abonar el primer pago, dijo que no tiene información al respecto.

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Prometió quitarle el departamento si no vive ahí

El propio senador confirmó el viernes pasado que aún no habita el departamento. Alegó que está pagando otro alquiler y reveló que es su sobrino quien vive allí.

Al respecto, el ministro Baruja dijo que van a verificar la ocupación y, si se incumple el contrato que establece expresamente que el beneficiario debe habitar la vivienda, podrían recuperar el espacio. “De comprobarse, se le va a quitar el departamento y se va a publicar que está disponible”, prometió.

“Nosotros vamos a analizar eso desde el punto de vista legal. Efectivamente, ya di las directivas para la verificación y en caso de que esté comprobado”, señaló sobre la posibilidad de suspender el contrato debido a que Chaqueñito no vive en el edificio.

Respaldo del presidente Peña

En otro momento, Baruja confirmó que expuso este caso ante el presidente Santiago Peña y él le mostró su apoyo.

“Él tiene, me dijo, todo su apoyo y tenía todos los elementos porque yo le mostré. Están todos los documentos desde el punto de vista legal”.