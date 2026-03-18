Camilo Benítez y Jorge Brítez se verán las caras por fulminante informe sobre IPS

Apenas ayer martes, 41 diputados cartistas y aliados salvaron de la interpelación al presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Magno Brítez, pese a que acumula un tendal de escandalosos casos, y ahora suma un nuevo y lapidario informe de Contraloría sobre por presunto millonario pago irregular de salarios, con el condimento de que mañana jueves se verán las caras con el Contralor, Camilo Benítez.

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Este enorme abanico de escándalos de Britez van desde la negligente muerte del asegurado Braulio Vázquez, la situación de “stock cero” de más de 150 medicamentos básicos, el caso de repartija presuntamente irregular de millones en concepto “honorarios judiciales”, lo cual obligó la renuncia de su exdirector de Asesoría Jurídica, José González Maldonado y ahora se suma, el informe de Contraloría sobre pagos presuntamente irregulares de remuneraciones a sus funcionarios por al menos G. 4.938 millones.

En este contexto, el contralor Camilo Benítez y el titular del IPS, Jorge Brítez están invitados mañana a la reunión de la Comisión Bicameral encargada de considerar el informe y dictamen de la contraloría general de la República sobre la liquidación del presupuesto general de la nación del ejercicio fiscal 2024″.

La convocatoria para ambos está fijada para las 9:30 y se verá limitada a dos horas, ya que para las 11:30 está citada la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión.

La semana pasada, Britez había evadido una primera convocatoria alegando querer más tiempo para juntar la documentación respaldatoria.

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En este caso concurrirá ante una comisión “amiga”, ya que está presidida por el senador libero-cartista Dionisio Amarilla, donde pese a la presencia de algunos opositores, encontrará una escenario poco hostil.

De hecho, para no ser “incomodado” con preguntas que interesan a todos los asegurados del IPS, fue que ayer Diputados enterró el pedido de interpelación a Britez y al Gerente de Salud, Derlis León, donde pretendía que responda una 61 preguntas sobre su criticada administración.