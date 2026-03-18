Caso MUVH: explicación de Baruja fue “ totalmente insatisfactoria”, según Filizzola

Este miércoles, la mayoría cartista blanqueó y salvó nuevamente al senador colorado cartista Javier “Chaqueñito” Vera, quien es cuestionado por la adjudicación de un departamento del edificio Las Residentas I, en Luque, a través del proyecto denominado “Viviendas Económicas”, dirigido a familias con ingresos de hasta G. 20 millones, mientras que el legislador gana más de G. 37 millones.

Al respecto, el senador opositor Rafael Filizzola aseguró que la explicación del titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, fue “totalmente insatisfactoria”.

Como parte de su argumento alegó que “trajo no sé cuántos reglamentos” para un proyecto de 12 departamentos y de estos, uno fue el adjudicado a “Chaqueñito”, otro al hermano de la senadora Zenaida Delgado, a una persona del Gabinete de Baruja -Jorge Daniel Coscia- y otro “la otra se le dio a la hija que no tiene trabajo de una alta funcionaria del Ministerio de Urbanismo”.

Para estas adjudicaciones, Filizzola apunta que se habrían cambiado las condiciones de acceso dentro del reglamento, ya que originalmente eran “viviendas económicas”, pero se otorgaron a un senador con un “salario importante” o incluso a una persona que ni tendría un trabajo.

“¿Cómo se le explica eso a la ciudadanía? Fueron cambiando, dejaron sin efecto el tope salarial, incluyeron otra forma de financiación... fueron ajustando reglamentos hasta que pudieron cuadrar todo eso. De 12 departamentos... cuatro personas con influencia política. ¿Cómo se le acepta a una persona que no tiene salario, no tiene trabajo?“, mencionó.

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“Doble vara”

Luego de que el oficialismo haya salvado nuevamente a “Chaqueñito” de la pérdida de investidura pese a sospechas de uso indebido de influencias, Filizzola apuntó que hay una “doble vara” porque en este caso se dieron “todas las garantías” para rechazar el proceso, pero esto no fue así con la exsenadora Kattya González.

“Con Kattya González ninguna garantía; ellos no aplican el reglamento. Ellos ahora dan clases de derecho, pero ellos hicieron este reglamento”, señaló.

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