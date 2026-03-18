Che Róga Porã: Peña destaca costoso tour de Baruja en España

El presidente de la República, Santiago Peña, recibió ayer en la residencia presidencial Mburuvicha Róga, al titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, quien retornó días atrás de España donde realizó una costosa promoción del programa Che Róga Porã dirigido a la comunidad de paraguayos residentes en el país europeo.

Aproximadamente, 62.692 compatriotas cuentan con autorización de residencia en vigor en España, de acuerdo a datos oficiales.

“El ministro Juan Carlos Baruja me informó sobre el gran éxito de la misión de Che Róga Porã en España, donde junto a la AFD, el BNF y empresas desarrolladoras acercaron el programa a más de 1.000 compatriotas en Madrid, Málaga y Barcelona. Me llena de orgullo saber que el sueño de la casa propia en nuestra tierra está cada vez más cerca para nuestra gente en el exterior, un entusiasmo que ya se refleja en las 880 postulaciones iniciadas y los 31 créditos preaprobados, 26 en España y 5 en Estados Unidos, que suman más de G. 12.509.910.297 invertidos en el futuro de sus familias aquí en Paraguay”, refiere el posteo del presidente Peña en redes sociales.

Esta publicación generó muchas críticas, por el contexto que atraviesa el MUVH por las adjudicaciones de viviendas económicas a políticos amigos, como es el caso del senador cartista y ex Cruzada Nacional, Javier “Chaqueñito” Vera, quien es propietario, en tiempo récord, de un departamento en la ciudad de Luque. Se constató que el legislador no reside en la citada vivienda construida por el MUVH.

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Promoción de viviendas a migrantes

La promoción del programa Che Róga Porã del gobierno de Peña en EE.UU. y España (que se desarrolló del 6 al 17 de marzo de este año), disparó el gasto en logística. Entre viáticos y pasajes, el MUVH –bajo la gestión de Juan Carlos Baruja– ya desembolsó casi G. 500 millones para divulgar el plan habitacional fuera del país.

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Casi G. 500 millones en viáticos y pasajes ya gastó el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) para los viajes a Estados Unidos y España, según evidencian documentos a los que tuvo acceso ABC. Las giras, encabezadas por el ministro Baruja, se hacen con el fin de promocionar el programa Che Róga Porã entre residentes en el exterior.

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El desglose de los gastos evidencia una diferencia significativa entre ambos destinos. En el caso de la gira por EE.UU., realizada entre el 13 y 22 de noviembre de 2025, el desembolso superó los G. 93 millones en viáticos para la comitiva integrada por Baruja y los funcionarios del área de Prensa: Sonia Thamara Olmedo, Hugo Alberto Isasi y Christian Eliodoro Meza. Los pasajes aéreos, por su parte, representaron un costo cercano a los G. 45 millones.

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Para el viaje a España, los desembolsos se elevaron considerablemente al aumentar el número de viajeros. A los cuatro integrantes que ya fueron a Estados Unidos se sumaron tres funcionarios: Romina Araceli Espinosa, Jorge Manuel González y Ruth Yamile Núñez. En esta ocasión, los viáticos alcanzaron los G. 239 millones, mientras que para los pasajes de toda la comitiva se destinaron G. 107 millones.