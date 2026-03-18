Encarnación: Junta Municipal frena pretensión de Yd de ceder terrenos recuperados en la Costanera a una empresa privada

La Junta Municipal de Encarnación decidió rechazar por unanimidad el veto del intendente Luis Yd (Alianza), emitido el 10 de marzo mediante la Resolución 8386, en la que el jefe comunal declina la decisión del cuerpo colegiado, que había votado en contra de un proyecto de concesión en calidad de comodato de unos terrenos municipales en la Costanera de Pacu Cuá.

La medida contraria a la pretensión de Yd fue adoptada en la mañana de este miércoles durante la sesión ordinaria en la sede de la Junta Municipal, con la presencia de once concejales.

El concejal Keiji Ishibashi (Ciudadanía Activa) refirió que “se argumenta mucho que es por el desarrollo y otras cuestiones, pero en realidad es para un beneficio particular, de un privado, que ya tiene una aprobación por la vía de la excepción, o sea, ese edificio, cuando se aprobó, no estaba permitido en ese lugar y ahora otra vez […], lo quiere todo para sí”, apuntó.

También detalló que el propio proyecto “tiene muy poca sensibilidad con el entorno”, porque devaluará los terrenos colindantes. Indicó, además, que considera que “no es desarrollo si no es para todos”.

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Se mantuvieron en contra

El edil Carlos Marino Fernández (PLRA) explicó que estos terrenos recuperados tienen un “valor económico y sentimental para los pobladores”. El valor intangible tiene que ver con la pérdida de más de 800 hectáreas y la relocalización de 10.000 familias debido a la subida de la cota del río Paraná.

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Por su parte, el concejal Eduardo Florentín (ANR) criticó la insistencia del jefe comunal. Refirió que “cuánto dolor y llanto de los encarnacenos, para entregar a un emprendimiento privado”. Sobre todo, dijo, no están claros los fines con los que será utilizado el terreno.

Un grupo de manifestantes estuvo presente frente a la sede de la Junta Municipal, expectante de la resolución del cuerpo colegiado. Exigían que se rechace el veto y que no se concesione el terreno municipal en la Costanera.

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El proyecto rechazado

Se trataría de un espacio de 3,4 hectáreas que se pretendía concesionar por 30 años a una empresa privada de capital extranjero, que realiza en las adyacencias un condominio privado.

La inversión económica estimada sería de G. 5.000 millones, destinada a la ejecución de un “proyecto de carácter recreativo, deportivo y social”.

El intendente municipal expresó que la empresa privada, propiedad de ciudadanos ucranianos y españoles, se ofreció a pagar un canon, y una de las contrapartidas sería la revitalización de una plaza en la Costanera, ubicada frente al lugar en cuestión.

La empresa beneficiaria sería La Orden de los Tres Leones SA, representada por Juan de Dios Acosta Vera, con el diseño del proyecto a cargo del arquitecto Miguel Lopatiuk. La misma firma realiza desde el año 2025 un proyecto de condominio residencial en el terreno adyacente, dentro de la misma cuadra.

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Los terrenos

El terreno en cuestión tiene 9.200 m². Según cálculos, estaría valuado en más de G. 50.000 millones. Como referencia, un terreno privado en ese sector, de poco más de 1.400 m², tendría un precio en el mercado que oscila entre 1.200.000 dólares estadounidenses, equivalentes a poco más de G. 8.000 millones al cambio actual del dólar al guaraní.

El proyecto fue rechazado por unanimidad en la Junta Municipal, según la resolución del cuerpo colegiado N° 1471/2026, del 25 de febrero. Esta resolución queda firme con el rechazo del veto del intendente.

Participaron de la sesión y votaron a favor del dictamen en contra del veto: Carlos Marino Fernández (PLRA); Gloria Arregui (PLRA); Zulma Memmel (Alianza); Natalia Enciso (PLRA); Diego Aquino (ANR-FR); Keiji Ishibashi (Ciudadanía Activa); Nehemías Cuevas (ANR); Eduardo Florentín (ANR); Andrés Morel (ANR); Fredy Ortega (ANR) y Eduardo Rebruck (ANR). El presidente de la Junta, Juan Lichi (ANR), se ausentó con permiso médico.