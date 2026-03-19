Advierten a viceministra del MEF por “superpoderes” con Ley de Servicio Civil

Durante la convocatoria al presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez y varios de sus subalternos, estos respondieron a una serie de observaciones de Contraloría sobre la falta de personal en áreas claves y incluso la aplicación de sanciones, tirándole la pelota al MEF, por quien deben pasar decisiones hasta consideradas básicas.

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Según alegó la directora de Talento Humano del IPS, Diana Jiménez, la previsional se ve excesivamente retrasada en proceso de concurso para la contratación de personal en varios servicios, porque el Viceministerio de Talento Humano del MEF a cargo de la viceministra Andrea Picaso es extremadamente burocrático en dar autorización para todo.

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Jiménez señaló -a modo de ejemplo- que ellos solicitaron autorización para unos 900 contratos, pero el MEF solamente autorizó 300, lo cual remarcó, “es insuficiente para el IPS”.

Incluso presentaron hace tiempo otro pedido para habilitación de unos 537 cargos por concurso y que hasta ahora no han tenido respuesta favorable.

“Los concursos y los perfiles tienen que estar homologados por ellos (MEF) y el tiempo que genera en la gestión se hace un poco lento”, insistió la funcionaria del IPS.

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Varios legisladores afirmaron desconocer esta extrema burocracia que alegan generada con la prácticamente nueva Ley Nº 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil, ya que según las autoridades de IPS, hasta se necesita parecer del MEF para aplicar sanciones tales como descuento de por llegadas tardías o ausencias injustificadas.

Reacción de Amarilla

Este comentario generó la reacción del senador Dionisio Amarilla, que calificó de excesiva esta medida y le advirtió a la viceministra Picasso.

“Para aplicar multas por llegadas tardías o ausencias me parece a mi que no requieren el dictamen favorable de Talento Humano. No se si está escuchando la Dra. Picasso: no se exceda Dr.... para mi es un exceso, un absurdo", afirmó Amarilla.

El mismo cuestionó el sobre todo como excesivo-en base al relato de la funcionaria de IPS-, el “cómo no se van a poder aplicar sanciones por llegadas tardías y ausencias hasta que Talento Humano no te apruebe la reglamentación”.

Otros legisladores como los diputados Raúl Benítez (Independiente), César Cerini (ANR, HC) y Federico “Fredy” Franco (PLRA, Nuevo Liberalismo) también le buscaron la solución para que eso deje de ser excusa y que finalmente se ven afectados por falta de atención los asegurados de IPS.

Benítez planteó solicitar una respuesta formal al MEF sobre sus procedimientos, a fin de buscarle una solución y Amarilla planteó analizar eventualmente reformas a la Ley del Servicio Civil si es que se convierte en una traba, analizándolo en sus respectivas cámaras o bien, crea una nueva comisión bicameral específica.

Entre otros planteamiento, Amarilla deslizó la posibilidad de plantear un mecanismo de contrataciones provisorias mientras se realizan los concursos para acceder a los cargos definitivos.