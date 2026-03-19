Denuncia contra Felipito Salomón también llegó a la Contraloría

La denuncia penal se hizo el pasado 13 de marzo ante la Fiscalía de Delitos Económicos contra el intendente cartista Felipe Salomón y dos funcionarios municipales por montar similar esquema de doble remuneración por juicios como lo ocurrido con “José’i” González, ex asesor jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS).

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En tanto que, el concejal liberal solicitó al contralor General de la República, Camilo Benítez la realización de una auditoría a la gestión de Felipito Salomón desde el 2023 hasta 2025 ante la sospecha de múltiples irregularidades administrativas.

El pedido ingresó esta mañana a la Contraloría General de la República y el edil Rojas solicita celeridad.

<b>Esquema José’i</b>

Según la denuncia penal presentada la semana pasada, durante el 2023 el intendente Felipito Salomón, pagó de manera indebida a sus asesores jurídicos violando la Ley Nº 2796 “Que reglamenta el pago de honorarios profesionales a asesores jurídicos”, supuestamente por el ejercicio simultáneo de funciones públicas y actividades profesionales remuneradas vinculadas a procesos judiciales en los cuales participa la propia municipalidad.

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Según el denunciante el intendente incurrió en lesión de confianza y los abogados, quienes fungen de asesores municipales, el presunto delito de cobro indebido de honorarios.

El edil presentó como prueba una auditoría que realizó a la rendición de cuentas de Felipe Salomón del periodo 2023.

En tanto que, agrega que con la realización de una auditoría de la Contraloría se podrá determinar con exactitud el perjuicio patrimonial que ocasionó Felipe Salomón a las arcas municipales desde el 2023 hasta la fecha.