A lo “José’i” González: denuncian a intendente de San Lorenzo

El concejal Isaac Rojas (PLRA) denunció penalmente al intendente Felipito Salomón (ANR-HC) y a los abogados Héctor Parodi, director jurídico, y José David Macedo, director jurídico adjunto de la Municipalidad de San Lorenzo.

Según la denuncia judicial presentada la semana pasada, durante el 2023 el intendente Felipito Salomón, pagó de manera indebida a sus asesores jurídicos violando la Ley Nº 2796 “Que reglamenta el pago de honorarios profesionales a asesores jurídicos”, supuestamente por el ejercicio simultáneo de funciones públicas y actividades profesionales remuneradas vinculadas a procesos judiciales en los cuales participa la propia municipalidad.

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Según el denunciante el intendente incurrió en lesión de confianza y los abogados, quienes fungen de asesores municipales, el presunto delito de cobro indebido de honorarios.

El edil presenta como prueba una auditoría que realizó a la rendición de cuentas de Felipe Salomón del periodo 2023.

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Según indica los recursos que estaban en el programa de inversión fueron utilizados para gasto de capital, específicamente para pago de honorarios regulados judicialmente por los terrenos vendidos al Servicio Nacional Calidad y Salud Animal (Senacsa).

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Rojas indicó, que desde el 2023 pidió explicaciones del caso, pero nunca recibió una respuesta de la Intendencia y finalmente se animó a denunciar cuando saltó a la luz el escándalo del asesor jurídico del IPS José González, que motivó a una renuncia del abogado y la apertura de una investigación.

“El director jurídico de IPS fue destituido por cobrar G.412 millones y el intendente pagó G. 3.200 millones en honorarios profesionales a sus funcionarios”, dijo Rojas.

Sobre la consulta de por qué recién ahora, más de dos años después presenta la denuncia penal y en pleno año electoral en donde busca ser intendente de San Lorenzo.

Indicó que su denuncia no tiene que ver con la cuestión proselitista, que siempre ejerció su rol de contralor. Agregó que desde que asumió en el cargo mantiene una postura crítica hacia la gestión de Salomón y que desde el 2023 hasta el 2025 votó en contra de las rendiciones de cuentas del intendentes debido a las innumerables irregularidades.

Intentamos consultar al respecto al intendente Felipe Salomón, pero no respondió nuestros mensajes vía whatsapp.