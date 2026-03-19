Pese a múltiples denuncias intendente cartista sigue sin ser investigado

Desde el 2023, el concejal Luis Villalba (PLRA) presentó varias denuncias penales ante el Ministerio Público debido a presuntas irregularidades en la gestión del intendente Denis Torres (ANR-HC), sin embargo, hasta la fecha sigue sin ser “molestado” por la justicia.

Asimismo se presentó una copia desglosando todas las irregularidades administrativas ante la Contraloría General de la República en más de cuatro ocasiones, pero el contralor Camilo Benítez sugestivamente sigue sin “tomar nota” de la denuncia del concejal liberal.

Entre las presuntas irregularidades detectadas por el edil opositor y que comunicó al Ministerio Público y a la Contraloría General se encuentra la ausencia de una cuenta bancaria exclusiva para las recaudaciones, exigida por ley. Lo que hace suponer la existencia de una recaudación que no ingresa a las arcas de la Municipalidad de Areguá.

Además, Denis Torres nunca envió el listado de comisiones vecinales, clubes deportivos y otras instituciones que recibieron aporte municipal. Aquí se presume que el dinero fue a para a manos de operadores políticos que fungían de presidentes de comisiones.

Lea más: Cartista beneficia a club con recursos municipales de Areguá

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Coliseo Denis Torres

Un caso alevoso es del Club 8 de Setiembre, donde el hurrero Adolfo Ramón Cardozo es el presidente, y la Municipalidad de Areguá destinó millones en obras y hasta le cedieron un predio municipal para beneficio de esa institución privada y como “agradecimiento” ahora el coliseo barrial lleva el nombre de “Denis Torres”.

También el condenado senador con permiso Erico Galeano fue “benefactor” del club aregüeño con millonarios aportes.

También se presentó denuncia sobre la anulación de actos administrativos que afectaron la seguridad jurídica institucional, en especial con predios municipales que estaban en posesión de terceros.

“Denis Torres culmina su segundo periodo como intendente, y debido a la mayoría de concejales cartistas y liberocartistas nunca se pidió la intervención municipal", lamentó el concejal Luis Villalba.

Lea más: Concejal critica rendición del intendente de Areguá, Denis Torres

Entre los ediles leales se encuentra Pablo Ayala, quien ahora es pre candidato a intendente apadrinado por Torres y por lo cual el cartismo tuvo que habilitar dos frentes en Areguá, pues el ministro de Desarrollo Social Tadeo Rojas, apoya a Julio Trinidad.

Para conocer su versión sobre la denuncia llamamos al intendente, pero no contestó el mensaje.