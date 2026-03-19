Senado aprueba declaración de rechazo a ataques de Irán en Medio Oriente

La Cámara de Senadores dio luz verde a una declaración que condena los ataques de Irán contra Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región.

La iniciativa fue impulsada por los senadores Lilian Samaniego y Eduardo Nakayama, en respuesta a la creciente tensión en el Medio Oriente.

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Condena a ataques y daños a civiles

El documento legislativo rechaza los hechos de violencia y cuestiona que los ataques no solo afecten objetivos militares, sino también zonas residenciales, hospitales, instituciones educativas y patrimonios culturales.

En ese sentido, se advierte sobre el impacto directo en la población civil y las consecuencias humanitarias derivadas de la escalada del conflicto.

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Señalan violaciones al derecho internacional

La declaración sostiene que estas acciones constituyen una grave violación al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos humanos, señalando posibles abusos sistemáticos en las áreas afectadas.

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El Senado paraguayo fija así una postura institucional frente a la situación internacional, en línea con principios de respeto a la legalidad internacional.

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Preocupación por paraguayos en la región

Uno de los puntos centrales del documento es la situación de los ciudadanos paraguayos residentes en el Medio Oriente.

En ese marco, se expresa preocupación por su seguridad y se exhorta al Ministerio de Relaciones Exteriores da reforzar la asistencia y el acompañamiento a través de las representaciones diplomáticas.

El Senado instó al Poder Ejecutivo a tomar medidas concretas para garantizar la protección de los connacionales en la zona de conflicto.