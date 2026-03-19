Política
19 de marzo de 2026 - 13:55

Senado aprueba pedidos de informes sobre el programa Hambre Cero en las escuelas

Hambre Cero en General Artigas.
Hambre Cero en General Artigas. Sergio González

La Cámara de Senadores aprobó un pedido de informes dirigido al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), presidido por Tadeo Rojas, con el objetivo de recabar documentación y antecedentes vinculados al programa Hambre Cero. Mientras en la Cámara de Diputados se debate la exclusión del presupuesto de dicho programa a los departamentos de Concepción y Alto Paraná.

Por ABC Color

Este pedido responde a la necesidad de acceder a información oficial, considerando las numerosas denuncias recibidas que podrían afectar la transparencia y correcta ejecución del programa, el cual es administrado tanto por el Ministerio como por las Gobernaciones.

En ese sentido, se solicita el acompañamiento de la plenaria a fin de obtener datos precisos y verificables.

La Cámara de Senadores días atrás ya había aprobado un proyecto de ley que plantea excluir a las Gobernaciones de Concepción y Alto Paraná del programa Hambre Cero en las escuelas. No obstante, dicho proyecto aún no ha sido remitido a la Cámara de Diputados para su correspondiente análisis.

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El proyecto de resolución “QUE SOLICITA INFORMES AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MDS) SOBRE EL PROGRAMA HAMBRE CERO”:

El listado de contratos adjudicados desde la implementación del programa hasta la fecha, detallando:

  • Montos
  • Plazos
  • Proveedores adjudicados
  • Pagos realizados

También se solicita, el estado de deudas con proveedores, así como el calendario de pagos correspondiente, la cantidad de niños, niñas y adolescentes beneficiados por el programa, con desglose por zonas y escuelas y el presupuesto asignado al programa, junto con el informe de ejecución presupuestaria actualizado.