Senado aprueba pedidos de informes sobre el programa Hambre Cero en las escuelas

La Cámara de Senadores aprobó un pedido de informes dirigido al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), presidido por Tadeo Rojas, con el objetivo de recabar documentación y antecedentes vinculados al programa Hambre Cero. Mientras en la Cámara de Diputados se debate la exclusión del presupuesto de dicho programa a los departamentos de Concepción y Alto Paraná.