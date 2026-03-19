Senado aprueba pedidos de informes sobre el programa Hambre Cero en las escuelas

Este pedido responde a la necesidad de acceder a información oficial, considerando las numerosas denuncias recibidas que podrían afectar la transparencia y correcta ejecución del programa, el cual es administrado tanto por el Ministerio como por las Gobernaciones.
En ese sentido, se solicita el acompañamiento de la plenaria a fin de obtener datos precisos y verificables.
La Cámara de Senadores días atrás ya había aprobado un proyecto de ley que plantea excluir a las Gobernaciones de Concepción y Alto Paraná del programa Hambre Cero en las escuelas. No obstante, dicho proyecto aún no ha sido remitido a la Cámara de Diputados para su correspondiente análisis.
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El proyecto de resolución “QUE SOLICITA INFORMES AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MDS) SOBRE EL PROGRAMA HAMBRE CERO”:
El listado de contratos adjudicados desde la implementación del programa hasta la fecha, detallando:
- Montos
- Plazos
- Proveedores adjudicados
- Pagos realizados
También se solicita, el estado de deudas con proveedores, así como el calendario de pagos correspondiente, la cantidad de niños, niñas y adolescentes beneficiados por el programa, con desglose por zonas y escuelas y el presupuesto asignado al programa, junto con el informe de ejecución presupuestaria actualizado.