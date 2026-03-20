Villa Florida: tres precandidatos a la Junta Municipal del movimiento Colorado Añetete presentaron su renuncia

Los precandidatos a la Junta Municipal de la ciudad de Villa Florida, Juan Eudaldo Caballero González, Cecilia Flores González, Eugenia Ramírez Palma, del movimiento Colorado Añetete, presentaron de manera formal sus renuncias voluntarias ante el Tribunal Electoral Partidario.

Hasta el momento no existe una explicación exacta de por qué tomaron esta decisión, ya que fueron inscritos sus precandidaturas para pugnar por el espacio a la Junta Municipal de esta ciudad en las elecciones partidarias del próximo 7 de junio.

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Pero según detallaron en la nota de presentación de la renuncia, es por cuestiones personales y en pleno uso de sus facultades y sin ninguna medida de presión o coacción de ninguna naturaleza, relata el escrito.

En ese sentido, quisimos hablar con estas personas, pero se llamaron a silencio, como también quisimos saber el parecer del precandidato a intendente por el movimiento, Pascual Castiñeira, quien no respondió a los reiterados intentos de comunicación.