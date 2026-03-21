Caso Chaqueñito:“Hubo uso político en entrega de estas vivienda sociales”ratifica Lilian Samaniego

“Cada ministro es responsable de su administración. Acá fue notorio el uso político de la entrega de viviendas sociales” en el caso Chaqueñito, insistió la senador Lilian Samaniego (ANR, Causa Republicana), hoy en visita a los estudios de ABC.

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Esta semana, la mayoría cartista y varios aliados salvaron de la pérdida de investidura al senador aliado cartista Javier Vera, alias Chaqueñito por el escándalo que también involucra al ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja (ANR, HC), ante la adjudicación de viviendas de “interés social”, que no se limitó sólo al legislador, sino también benefició a Venancio Delgado, hermano de la senadora aliada cartista Zenaida Delgado y al secretario privado de Baruja en el MUVH, Jorge Daniel Coscia.

Pese al salvataje a Chaqueñito, la senadora Samaniego insistió que el caso no está cerrado sobre todo para Baruja, que cuanto menos sigue debiendo una explicación seria a la ciudadanía.

Baruja esta semana no pudo aclarar varios puntos, ya que en plena inquisición en Diputados, se retiró abruptamente tras sufrir un presunto pico de presión, ante valga la redundancia, alta presión de legisladores opositores con las preguntas sobre el caso Chaqueñito.

“Lo que me preocupa es que estamos en un periodo electoral y que esto se haga así, porque acá se notó que el ministro Baruja cambió el reglamento para permitir que gente que tiene más dinero pueda acceder a estas viviendas y en pocas horas el expediente del senador Chaqueñito ya tuvo respuesta", remarcó Samaniego.

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La senadora también insistió que de ninguna manera un senador puede acceder a una vivienda de “interés social” del gobierno, y que claramente este beneficio escandaloso "causa el repudio de la gente y el enojo de la gente, con justificación, porque es una burla". Y también, sin olvidar otros beneficiados de manera presuntamente irregular.

Gente está en “economía de guerra” desde que asumió este gobierno, dice

Los beneficios para algunos allegados al gobierno se tornan aún más escandalosos desde el momento que el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos anunció una “economía de guerra”, la cual en realidad para el ciudadano promedio está declarada desde que inició este gobierno de Santiago Peña.

“Hace dos años los paraguayos viven en economía de guerra, no es de ahora. (...) Yo recorro el país y la gente nos dice: No nos alcanza el salario mínimo, tenemos que hacer otras cuestiones para llegar a fin de mes cómo vender asaditos o hacer de bolt", dijo Samaniego.

Reprochó que mientras a organismos internacionales le hablan de un “Paraguay Gigante”, internamente decretan una “economía de guerra”, en un país que ya carece de lo básico, principalmente en materia de salud y educación.

“Reconocemos que la macroeconomía le presenta al Paraguay muy bien, por el grado de inversión, pero la realidad de los paraguayos es otra: no hay medicamentos en los hospitales, las escuelas estan deterioradas, no se construyen caminos”, dijo.

También afirmó que en vez de ajuste de cinturones, el MEF debería de proponer medidas para la reactivación económica.

“Hay que buscar la solución trabajar sobre eso para que el paraguayo esté mejor, hoy el paraguayo no tiene dinero en su bolsillo (...). El salario mínimo alcanzaría si en los hospitales hay medicamentos y personal necesario, alcanzaría si la educación de calidad", insistió.

“Lilian Presidenta 2028″: Hay dinero, falta gestión, afirma

Ligado al tema de la pérdida del poder adquisitivo del ciudadano, también reprochó la “falta de gestión” del gobierno, que tiene dinero pero prefiere guardarlo en bancos “amigos” y ratificó es por ello que quiere ser presidenta de la República en 2028.

En tal sentido, dijo que el jueves se reunieron con empresarios del sector farmacéutico, donde estos reclamaban que como en ningún gobierno anterior, las deudas se acumularon tanto.

Refirió que antes, como máximo se retrasaban 3 meses, sin embargo, en este gobierno llegan a demorar pago de deuda de medicamentos, insumos y maquinarias hasta un año.

Remarcó que lo llamativo es que tras la reunión que hicieron en Senado para exponer la situación, el gobierno de Peña hizo un desembolso.

“Oh sorpresa, ayer (viernes) se pagó US$ 33 millones al sector de salud. Es mucha coincidencia, pasa que el dinero está, no hay gestión", dijo apuntando contra el gobierno de Peña y sus técnicos del sector económico, remarcando que esto prefieren depositar el dinero en bancos.

Posible unidad entre Dani Centurión y Arnaldo Samaniego: “hay diálogo, ojalá se logre”.

Consultada respecto a conversaciones en busca de una posible unidad entre el candidato a intendente de Asunción por Colorado Añeteté (Abdismo), Daniel Centurión y el candidato de Causa Republicana, su hermano, el senador Arnaldo Samaniego, dijo que están en conversaciones y que hay coincidencias de pareceres al menos.

“Hay diálogo, ojalá se logre, porque somos un grupo de colorados disidentes en el estilo del manejo del Partido”, señaló marcando distancia con el oficialismo partidario: Honor Colorado. Esto se evidenció una vez más en el debate de reforma de la Caja Fiscal, apuntó.

En la primera parte de la entrevista cuestionó el manejo verticalista (para no decir autoritario) del cartismo al frente del Partido y en los debates en el Congreso, pero sobre todo denunció una encarnizada persecución a los disidentes colorados.

De cara a las internas municipales del 7 de junio próximo, dijo que además que los cartistas usan recursos estatales para hacer campaña, persiguen a los funcionarios públicos que no les responden.

“Hoy usan la municipalidad. Los que son directores, son candidatos, los que son ministros son candidatos a concejales... ¿de donde sacan el dinero? de la función pública, no sacan de su bolsillo", acusó.

Seguidamente, insistió que “encima hay una persecución como nunca se ha visto. Estoy hace más de 20 años y participé de muchas elecciones, pero nunca tanta persecución como ahora en todas las instituciones y duele".