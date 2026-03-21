Senador Villalba hace demostración de fuerza en Ciudad del Este

El senador Ever Villalba, candidato a la presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), dirigió sus ataques hacia Hugo Fleitas y aseguró que la nucleación atraviesa una etapa de debilitamiento que requiere cambios urgentes y estructurales.

Para Villalba, el Partido Liberal está actualmente tiene una desconexión dirigencial y social, lo que ha derivado en una pérdida de protagonismo en el escenario político nacional.

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“Hoy vemos un PLRA con sus bases abandonadas, en silencio, sin marcar presencia en los grandes temas que afectan a la ciudadanía”, lamentó Luis Villalba durante un acto desarrollado en Ciudad del Este donde participó el intendente Daniel Pereira Mujica.

Partido Liberal debe estar unido

Afirmó que el PLRA debe está unido pues de él depende la fortaleza de la oposición si se quiere derrocar al cartismo del p en el 2028.

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“De la salud del PLRA depende también la fortaleza de las demás fuerzas opositoras con miras a las elecciones que están en puerta”, dijo Villalba.

El evento reunió a referentes políticos, dirigentes de base y candidatos a distintos cargos, en una demostración de fuerza del movimiento en el Alto Paraná.

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Entre los presentes estuvieron; Efraín Alegre hijo, candidato a vicepresidente primero; Zulma Ycassatti de Acevedo; el senador Edgar López; y Julio Alvarenga, candidato a miembro del Directorio por Alto Paraná.

Mujica concide con Villalba

A su turno, el intendente Daniel Pereira Mujica (YoCreo) señaló que una de las principales razones de su presencia en el acto fue expresar su coincidencia con la postura del senador Villalba, al considerar que el camino a seguir es unir a la oposición para enfrentar al modelo político que actualmente gobierna el país.

El acto en Ciudad del Este fue una clara demostración de fuerza política de Villalba, con un mensaje centrado en la unidad opositora, la renovación del PLRA y la construcción de una alternativa electoral con miras al 2026 y 2028.