Sepa cuánto dinero se gastará en proselitismo en Luque

La administración municipal de la ciudad de Luque está en manos del cartista Carlos Echeverría hace diez años y son ocho los interesados en ocupar su cargo, que deben pasar las internas simultáneas del próximo 7 de junio.

El Partido Colorado en Luque, presenta cuatro precandidatos a intendentes, quienes se medirán fuerzas en las urnas para representar al coloradismo en las elecciones municipales del 4 de octubre próximo.

Diego Candia (ANR-HC), el actual diputado, declaró que tiene G. 200.000.000 para gastarlo en proselitismo. De dicho monto dijo que G. 100 millones son de recursos propios en efectivo y G. 100 millones de provenientes de préstamos.

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El parlamentario no declaró donaciones o contribuciones de terceros y para movilidad dijo que tendrá una camioneta a disposición.

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El otro candidato cartista es Hugo Farías, quien declaró que dispone de G. 350.000.000 de recursos propios para hacer proselitismo. No declaró donaciones o contribuciones, tampoco hará préstamos y dice que no cuenta con movilidad.

Diego Romero (ANR-Aneteté) declaró que dispone G. 3.000.000 de recursos propios para hacer proselitismo. El actual concejal no declaró donaciones o contribución de tercero, tampoco hará un préstamo para su candidatura y dice que no tendrá movilidad.

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El cuarto candidato colorado es Carlos Salinas (Fuerza Republicana), declaró que posee G. 80.000.000 de sus ahorros para hacer proselitismo. No tendrá donación o aportes de terceros y no declaró movilidad.

Candidatos opositores

Manuel “Manolo” Achucarro (PLRA-Nuevo Liberalismo), el actual concejal declaró que dispone G. 100.000.000 de recursos propios, no contará con aportes y contribuciones de terceros. Usará su camioneta propia para traslado.

El liberal declaró además que invertirá G. 69.000.000 en publicidad, alquiler y traslado.

César Meza Bría (PLRA-Nuevo Liberalismo), quien ya fue intendente en dos ocasiones, declaró que cuenta con G. 70.000.000 de sus recursos propio para hacer proselitismo. Dice que no contará con aporte o contribución de terceros y no declaró movilidad.

La actual concejal liberal Belén Maldonado buscará ser intendenta de manos del Partido Participación Ciudadana, teniendo en cuenta que el PLRA no la tuvo en cuenta.

La opositora declaró que no invertirá recursos en las internas debido a que solo debe oficializar su candidatura.

Por último, el exarquero José Luis Chilavert buscará ser intendente de Luque por el Partido Nacional Unámonos. Declaró que invertirá G. 15.000.000 de sus recursos propios en proselitismo.

Chilavert dice que no contará con aporte o contribución de terceros para su campaña política y no declaró movilidad.

Las declaraciones de ingresos y gastos de campaña la ciudadanía puede encontrar en a página oficial del Tribunal Superior de Justicia Electoral.