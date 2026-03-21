Wiens: Peña gobierna desde sus “planillas Excel” y con un ministro con “ínfulas de emperador”

El precandidato a la presidencia de la República para el 2028 por el abdismo, Arnoldo Wiens está de gira este fin de semana por Caazapá para promocionar candidaturas de cara a las internas municipales del 7 de junio próximo, pero no pudo evitar referirse a situación económica complicada vinculada al gobierno de Santiago Peña, por quién hizo campaña en 2023.

“Este gobierno no quiere escuchar necesidades del pueblo y en su segundo tiempo sigue gobernando desde planillas de Excel”, dijo haciendo referencia a que Peña lleva más de medio mandato y hasta ahora -admitido por el mismo- no ha cumplido su promesa de “Vamos a estar mejor”.

Ese “vamos a estar mejor” sigue en deuda al menos para la mayoría de la población, ya que él y algunos cartistas así como empresarios amigos del poder sí se beneficiaron con creces. Este hecho también lo destacó el aspirante a la presidencia.

“Manejan el país desde planillas de Excel, con proyectos que nunca llegan a los sectores más humildes y que solo benefician al entorno y a sus propios intereses”, sostuvo.

Ante esto, Wiens remarcó que la desconexión con la gente no es solo de Peña, sino también de varios de sus ministros, y lo peor es que como director técnico no amaga siquiera con cambios, al contrario, se aferra a ellos.

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“Este gobierno ya está en el segundo tiempo, pero no hay recambios, no hay calentamiento de nuevos jugadores. Siguen los mismos, sin respuestas y sin rumbo. Entre los que se destaca al que tiene ínfulas de Emperador ”, apunto haciendo referencia presuntamente a Fernández Valdovinos.

El mismo acotó que lo peor es que el gobierno plantea una “economía de guerra” donde se exige a la ciudadanía de vuelta “ajustarse los cinturones” ante la baja en las recaudaciones tributarias, siendo que la mayoría de la gente ya ni siquiera puede comer carne, algo que era fundamental en las mesas paraguayas.

“La gente ahora solo ve la carne por televisión, ya que no tiene acceso al mismo, porque no le llega el circulante monetario. Esa es la realidad que este gobierno no quiere ver”, dijo Wiens.

El recorrido del candidato abdista fijó como destino las ciudades de Yataity, 3 de Mayo Centro, Capitindy y Cerrito y mañana pretende llegar a la capital departamental, ciudad de Caazapá.

Ahí pretenden lanzar la candidatura de el exdiputado Roque Sarubbi a la intendencia de Caazapá, parte de un conocido clan familiar caaguazeño con cuestionados antecedentes.