COP15: Santiago Peña pide cooperación regional para preservar el ambiente

Durante la 15.ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS COP15), el presidente Santiago Peña indicó que la biodiversidad trasciende fronteras políticas y requiere cooperación efectiva entre los Estados.

Destacó el rol del Paraguay como articulador entre el Gran Chaco, el Pantanal y el Bosque Atlántico, subrayando la importancia de la conectividad ecológica para la supervivencia de especies migratorias.

Corredores ecológicos

Se comprometió además a impulsar la consolidación de corredores ecológicos, especialmente en el Gran Chaco, como una herramienta clave para preservar servicios ecosistémicos y fortalecer la resiliencia climática.

Lea más: Sin declaración conjunta: Peña y Lula cierran reunión bilateral sin acuerdo sobre el Anexo C

Durante la cumbre, Peña presentó como ejemplo concreto el proyecto Pantanal–Chaco (PaCha), orientado a asegurar el acceso al agua, la seguridad alimentaria y la resiliencia climática, promoviendo la gobernanza ambiental y la cooperación regional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En cuanto al control de la fauna, presentó como acciones concretas los rescates de los jaguaretés “Chiqui” y “Jerovia”, como parte del compromiso en la lucha contra el tráfico ilegal de animales silvestres.

Santiago Peña indicó que no habrá futuro para las especies migratorias sin ecosistemas conectados, por lo cual reafirmó que la cooperación regional y las decisiones políticas concretas son clave para garantizar la biodiversidad.

Lea más: MADES impulsa ganadería sostenible y acceso al agua en el Chaco

“Con una visión estratégica y liderazgo político, el país ratifica su compromiso de proteger el capital natural. Además apostando por la recuperación de ambientes degradados con el fortalecimiento de especies nativas, la protección de las aguas”, dijo Santiago Peña durante su discurso final en la COP15.

La 15ª Reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias tiene como país anfitrión Brasil, específicamente en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, del 23 al 29 de marzo de 2026 y participaran delegaciones y líderes de 133 países.