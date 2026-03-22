Sin declaración conjunta: Peña y Lula cierran reunión bilateral sin acuerdo sobre el Anexo C

La jornada oficial del presidente Santiago Peña en Brasil tomó un giro inesperado en su tramo final. A pocos minutos de la hora marcada para el pronunciamiento oficial entre los mandatarios de Paraguay y Brasil, el vocero de la Presidencia de la República, Guillermo Grance, comunicó que no se llevará a cabo la declaración conjunta prevista entre los presidentes de Peña y Luiz Inácio Lula da Silva tras su reunión bilateral.

La agenda original establecía que, a las 19:00 (hora de Paraguay), ambos mandatarios brindarían detalles a la prensa sobre los temas abordados en su encuentro privado, realizado en el Centro de Convenciones Arquitecto Rubens Gil de Camillo. Sin embargo, a las 18:40, la comitiva paraguaya informó la cancelación de este punto.

“No habrá declaración conjunta de los presidentes de Paraguay y Brasil en relación a la bilateral”, anunció Grance. En su lugar, se confirmó que ambos jefes de Estado limitarán sus intervenciones a los discursos programados dentro del segmento de medio ambiente de la COP15.

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Incertidumbre sobre el Anexo C de Itaipú

Este cambio de último momento genera interpretaciones sobre la falta de consensos inmediatos en los temas centrales de la reunión. Según habían adelantado los cancilleres Rubén Ramírez Lezcano y Mauro Vieira, el eje principal del encuentro era la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú.

La ausencia de un mensaje unificado sugiere que las delegaciones no habrían alcanzado aún un punto de acuerdo definitivo sobre las bases de la negociación energética, uno de los temas más sensibles de la relación bilateral, considerando que en diciembre de este año vence el último acuerdo alcanzado en abril de 2024.

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Actividades previas y agenda económica

Pese al estancamiento en el plano diplomático de alto nivel, la jornada inició con una marcada agenda de promoción económica. A las 15:00, Peña se reunió con empresarios de la Federación de Industrias de Mato Grosso do Sul (FIEMS).

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Según informó la Dirección de Comunicación de la Presidencia, el encuentro respondió a una invitación directa del gremio empresarial, interesado en las condiciones de inversión que ofrece Paraguay.

Durante la presentación, Peña estuvo acompañado por una comitiva integrada por el jefe de Gabinete Civil, Javier Giménez; el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano; y el ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Rolando de Barros.

A través de sus redes sociales, el presidente destacó que el diálogo se centró en sectores estratégicos como la bioenergía, la producción de alimentos, la construcción y la logística. “Paraguay hoy se posiciona como un socio serio, previsible y abierto al mundo”, señaló el jefe de Estado, subrayando que existen grupos empresariales con intención de expandir sus operaciones actuales y nuevos actores interesados en ingresar al mercado nacional.

Tras finalizar su compromiso con los industriales, la actividad oficial se trasladó al Centro de Convenciones Arquitecto Rubens Gil de Camillo. Y a las 17:15, el presidente Peña inició una reunión bilateral con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el salón VIP del recinto.