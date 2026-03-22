Precandidatos invertirán millones en proselitismo en Areguá

El candidato Pablo Ayala, quien es apadrinado por el intendente Denis Torres (ANR-HC) y el senador condenado por sus nexos con el narcotráfico Erico Galeano fue él que mayor dinero declaró que dispone para hacer proselitismo con miras a las internas simultáneas marcadas para el próximo 7 de junio.

Según su declaración jurada, Pablo Ayala dispone G. 500 millones en efectivo de sus ahorros. No declaró dinero de terceros, ni préstamos y utilizará su camioneta particular para su movilidad.

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El otro cartista, pero apadrinado por el ministro Tadeo Rojas, Julio Trinidad declaró que cuenta con G. 50.000.000 de sus ahorros para hacer proselitismo. No declaró donaciones, contribuciones o préstamo y tampoco movilidad.

Melanio Franco (ANR-Fuerza Republicana), declaró que posee G. 60.000.000 para proselitismo de sus ahorros, no declaró aporte, contribuciones de terceros o préstamos. No declaró movilidad.

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Timoteo Medina (ANR-Colorado Renovador) dijo que utilizará G.500.000 para proselitismo, no contará con donaciones, contribuciones o préstamos. Y tampoco cuenta con movilidad para su campaña política.

Fátima Ayala (ANR-Añeteté) declaró que dispone de G. 1.000.000 de sus ahorros para su campaña proselitista. Ayala no declaró donaciones, contribuciones o préstamos y tampoco declaró movilidad.

Oposición

El Partido Liberal presenta cuatro candidatos en Areguá, por un lado se candidata el actual concejal Luis Villarreal, bajo la carpa del Movimiento Nuevo Liberalismo declaró que dispone de G. 200.000.000 de dinero en efectivo proveniente de su salario.

No declaró donaciones, contribuciones de terceros o préstamos. Dijo que utilizará su camioneta como movilidad para hacer proselitismo.

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Luis Villarreal, se presenta como “el cambio”, sin embargo, durante su gestión como concejal se mostró leal al intendente Denis Torres (ANR-HC). Incluso su neponovia trabaja en la Municipalidad de Areguá y sugestivamente fue beneficiada con una adjudicación de un terreno municipal.

Otro candidato liberal es el actual concejal y ex intendente Luis Villalba, quien inscribió su candidatura por el movimiento Cambio Radical.

Villalba, quien se mantuvo crítico a la administración de Denis Torres, declaró que cuenta G. 10.764.706 de sus ahorros para invertir en proselitismo. Declaró que utilizará G. 5.000.000 para publicidad y propaganda. No declaró aportes, contribuciones o préstamos, ni movilidad.

Patrocinada por el senador liberocartista Dionisio Amarilla, se candidata Claudia Díaz (PLRA-Diálogo Azul), quien declaró que posee G. 5.000.000 para su campaña política. No tendrá donaciones, contribuciones o préstamos y tampoco declaró movilidad.

El cuarto candidato liberal, es Juan Dario Ortíz (PLRA-Equipo Joven), quien declaró que posee G. 50.000.000 para proselitismo. No tendrá donaciones, contribuciones de terceros, prestamos ni movilidad.