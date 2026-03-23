Funcionarios del TSJE siguen funcionales al “clan Adorno” en Puerto Casado

El Tribunal Superior de Justicia Electoral comenzó su campaña de divulgación desde la primera semana de marzo, y en ese contexto, se desplegaron 1.800 máquinas en todo el país, pero lamentablemente en Puerto Casado (Alto Paraguay) se sigue operando a favor de las candidaturas del cuestionado “Clan Adorno” encabezado por el diputado cartista Domingo Adorno y el condenado exintendente Hilario Adorno.

Primero, el jefe de la oficina del TSJE Hugo Orlando García Cabrera opera abiertamente a favor de Silvana Fretes, candidata a intendente de Puerto Casado, quien es esposa del diputado Mino Adorno y cuñada del condenado exintendente Hilario Adorno.

García Cabrera hace proselitismo pese a violar abiertamente el Código Electoral, resoluciones internas de la Justicia Electoral y el Código de Ética institucional.

Se anunció la apertura de un sumario, pero aparentemente no fue suficiente dicha advertencia, pues una semana después fueron otros funcionarios de la institución a participar de un acto político del clan Adorno.

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Ahora, el diputado Adorno encabezó una “jornada de divulgación de máquinas de votación”, pero promocionando nuevamente la candidatura de su esposa.

La actividad fue el pasado 21 de marzo en la comunidad indígenas Maskoy Libio Fariña, más conocido como “Pueblito” de Puerto Casado, en donde estuvo el diputado Adorno encabezando la “capacitación” y a su cargo estuvieron tres funcionarios de la Justicia Electoral.

No está permitido la politización

Consultamos sobre el caso con Cynthia Pereyra, directora del Centro de Información, Documentación y Educación Electoral (CIDEE) de la Justicia Electoral quien fue categórica en afirmar que no se puede hacer proselitismo con las máquinas de votación.

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“Lo que un candidato puede hacer es organizar un evento invitando a ciudadanos de su municipio en un día equis y horario equis y solicitar la presencia para la práctica. Los funcionarios enseñarán a usar la máquina, como votar el proceso de la votación. No por quién votar, eso definitivamente NO”, respondió la directora.

Al ser consultada, sí el político puede hacer proselitismo en el mismo momento en que los funcionarios de la Justicia Electoral estén capacitando, la directora indicó que sí, pero no el funcionario.

Agregó que el funcionario solo debe capacitar e indicó además que en las máquinas de votación no están aún cargadas las candidaturas oficiales sino que son personajes ficticios pues el objetivo es que las personas conozca el uso de la tecnología.

Es común ver al clan Adorno en las comunidades indígenas, pues es su caudal principal de votos, y la jornada de “capacitación” se prestó para que el diputado Adorno y Silvana Frentes hagan proselitismo.