Hambre Cero: Cartista pide fiscalización especial y oposición plantea “fusilar” a ladrones

Mientras se aguarda en Cámara Baja el tratamiento del proyecto de ley aprobado en Senado para quitar el manejo de Hambre Cero a la gobernadora cartista de Concepción, Liz Meza y al también cartista de Alto Paraná , César “Landy” Torres, el presidente de la Comisión de Cuentas y Control, diputado cartista César Cerini le echó combustible al tema, pidiendo a Contraloría una “fiscalización especial” a la administración de sus correligionarios.

“Solicito al ente superior de control llevar adelante una fiscalización especializada inmediata en los gobiernos (departamentales) de Alto Paraná y Concepción sobre la utilización, aplicación y gestión de los fondos públicos comprometidos en la alimentación de nuestros niños”, afirmó Cerini.

También dijo que en su momento, analizarán detenidamente el proyecto aprobado en Senado, lo que podría implicar quitar el manejo del programa a sus “correlís”.

“Vamos a analizar seguro en el momento que venga (el proyecto de ley con media sanción del Senado) criteriosamente” y que “van a tomar las decisiones que más correspondan”, sostuvo.

Exigió al contralor Camilo Benítez (CGR) establecer un cronograma para “conocer a cabalidad, con transparencia y en el menor tiempo posible la situación real en torno a la alimentación escolar de los departamentos afectados”, dijo

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Acotó que su “preocupación” es que si se levantan más sospechas, se termine retirando el manejo de Hambre Cero a más gobernaciones, eliminando la descentralización y que este dinero pasa a manos del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a cargo del ministro del ente y tesorero del Partido Colorado, Miguel Tadeo Rojas.

Piden revisar también la “torta” de Tadeo Rojas

Sobre el punto, el diputado Raúl Benítez (Independiente) remarcó que si el interés supuestamente es la transparencia en el manejo de fondos, también se debería de pedir la fiscalización para el ministro de Desarrollo Social, Miguel Tadeo Rojas, que maneja el “mayor pedazo de la torta” (haciendo referencia al presupuesto).

“Ya mencionaba el colega el tema Hambre Cero, si vamos a actuar con coherencia y altura, debemos usar la misma vara, con Tadeo que maneja la torta más grande, que es la del departamento Central y Presidente Hayes, es la que se tiene que fiscalizar", reclamó Benítez.

También enfatizó que aquí las críticas y ataques entre cartistas no son preocupaciones por lo alumnos, sino “es parte de una operata para disputarse el botín y que el amigo de turno pueda administrar”; a gobernadora Meza no se le cuestiona “que administró mal, sino que no administró para el círculo de poder”.

Los que roban en “economía de guerra” deben ser fusilados

Por su parte, el diputado liberal Enrique Antonio Buzarquis (PLRA, Nuevo Liberalismo) dijo que ahora que desde el gobierno hablan de una “economía de guerra”, más que nunca se deben cuidar los fondos de la alimentación de los niños y “fusilar” a los que manoteen este dinero, acusando de la existencia de más de US$ 70 millones en coimas.

“Esta de moda hablar de la economía de guerra y en términos bélicos diría, que la gente que roba la comida de los niños deben ser fusilados, porque en el programa Hambre Cero se habla de una inversión de 370 millones de dólares, y presuntamente en coimas eso representa 74 millones de dólares al año que podrían muy bien ser ahorrados y reinvertidos para comprar medicamentos", acusó Buzarquis.

Finalizó diciendo que el dinero en el Estado va a alcanzar el día que se deje de robar.