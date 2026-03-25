Cartistas “ikuerái” de Chaqueñito: “Pohýi”, dice Beto Ovelar

El senador cartista Silvio “Beto” Ovelar opinó sobre la eventual renuncia de su colega Javier “Chaqueñito” Vera (ANR-HC), quien posteó en sus redes sociales que “analiza presentar su renuncia” y armó una serie de especulaciones.

Al respecto, Ovelar dijo, “Nos haría mucho bien si él renuncia”. Agregó que todo tiene su límite y que su colega ya llenó el suyo con los innumerables escándalos que armó en su paso por el Congreso Nacional.

Lea más: Latorre reconoce molestia con Chaqueñito porque los “embarró”, pero apaña a Baruja

“Todo tiene su límite, se llenó el suyo. Yo no escuché los audios, pero por reiteración de tarjeta amarilla creo que debe irse. Pohýi tereí (es muy pesado)”, dijo Ovelar.

Su voto es importante

Sin embargo, al ser cuestionado por qué lo salvaron la semana pasada cuando la senadora Yolanda Paredes (CN) y otros senadores presentaron su pedido de pérdida de investidura dijo que en política el voto de un senador puede definir mucho.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: ¿Renunciará Chaqueñito?

“Muchas veces en política un senador puede definir o un ministro de la corte o una votación importante. El voto es importante, su voto es importante dentro de la bancada”, dijo Beto Ovelar.

Aunque el senador Ovelar se mostró complacido con la idea de que el propio Javier “Chaqueñito” Vera plantee su renuncia.

“En este caso cuando él mismo plantea se aliviana la carga, nos saca el peso de decidir. Kuerái pa lo mita (estamos hartos) en la bancada”, sentenció Ovelar.