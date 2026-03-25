¿Renunciará Chaqueñito?

El polémico senador Javier Chaqueñito Vera nuevamente fue motivo de comentarios por un posteo en su red social de Facebook donde manifestaba su intención de renunciar al cargo.

Ésto generó la reacción de varios de sus colegas de la bancada cartista quienes le consultaron si la información es real, a lo que habría respondido Vera que “tiene intenciones”, según expresó uno de los senadores consultados.

Otro senador cartista también refirió que Vera no presentó oficialmente ningún documento hasta el momento y sólo se limitó a la intención de renunciar por las presiones que recibió por sus ultimas polémicas actuaciones.

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Recientemente el Senador Javier Vera se vio envuelto en el escándolo de entrega de viviendas económicas cedidas por el MUVH, donde se estima hubo una fuerte influencia pólitica para la adquisición del departamento que finalmente, luego de las presiones ciudadanas tuvo que devolver el departamento.

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Audios que lo comprometería...

Por otro lado, Chaqueñito también presentó una denuncia policial donde refería que estaba siendo extorsionado por parte de una persona con unos audios donde supuestamente se le escucha al senador “que estaba interesado en mantener relaciones con una persona de sexo masculino virgen (menor de edad)“ . En el acta refirío haber recibido mensajes de un teléfono celular que pertenecería a una persona de nombre Rodolfo Acosta.

Todas éstas situaciones habrían hecho que el senador analice la posibilidad de dar el paso al costado y renunciar al cargo de parlamentario. Sumado a las critica de varios referentes del cartismo como el propio Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados.

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En comunicación con el senador, éste mencionó sólo que está analizando la posibilidad de dar él paso, aunque no indicó cuándo estaría tomando la decisión final.

En comunicación con ABC Cardinal, el senador Basilio “Bachi” Nuñez, presidente del Senado dijo que Chaqueñito manifestó la intención, y que “nadie la va atajar” si su intención es ésa...