Diputados: El “almuerzo” y Ley del “ñembotavy” gana sobre intención de recortar beneficios

Diputados de todos los sectores ayer empezaron a tratar el proyecto de ley de “que establece medidas de racionalización del gasto público, fija topes a las remuneraciones y prohíbe beneficios económicos discrecionales en el sector público”, todos supuestamente preocupados por ajustarse los cinturones en la declarada “economía de guerra”, pero al final quedó en el “oparei” por falta de quorum.

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A los diputados les duró poco el “entusiasmo” por supuestamente querer recortar beneficios escandalosos, como la bonificación por responsabilidad de G. 21 millones que cobraba el presidente del Congreso, senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, que por casi un año cobró al mes entre dieta y otros beneficios la suma de G. 61 millones.

Hoy se reunió la mesa directiva de Diputados y ya no incluyeron en el orden del día de su sesión ordinaria del próximo martes 31 el citado proyecto. Dijeron que verán si hay acuerdo para tratarlos en eventualmente en una extraordinaria, pero no hay nada definido.

Respecto a la llamativa falta de quorum ayer, el líder de la bancada cartista en Diputados, Miguel Del Puerto alegó que supuestamente fue porque los “tomó un poco desprevenidos la solicitud de verificación de quorum”, ya que varios de sus colegas “estaban almorzando”.

“Algunos estaban almorzando y bueno, creo que más bien fue por ese motivo (que quedamos sin quorum). Vuelvo a reiterar, nosotros (cartistas) ya inclusive habíamos manifestado los medios de prensa nuestra posición al respecto y la decisión de avanzar también en el tema de restringir algunas bonificaciones de de los tres poderes del Estado”, afirmó Del Puerto.

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Varios diputados -de todos los sectores- convenientemente se borraron ayer al momento del tratamiento del proyecto que pretendía eliminar las bonificaciones, recortar uso de combustible y seguro médico para autoridades y gastos innecesarios en viáticos, publicidad, comidas (catering) y regalos entre otros.

Ya que Del Puerto argumentó que supuestamente fue una cuestión “coincidente”, se le consultó si para subsanarlo lo tratarían el próximo martes, dijo que están viendo. Si había intención real de tratar, ya lo hubiesen incluido en el orden del día de la ordinaria.

“Lo del (proyecto impulsado por Bachi Nuñez) senado es independiente a lo nuestro. Nosotros lo que queremos es directamente ya consensuar con todas las bancadas, ver que tengamos el quórum necesario para que no nos suceda dos veces la misma situación (quedar sin quorum), porque creo que no va a ser un mensaje muy sano que digamos”, sostuvo el líder de la bancada cartista.

Aprovecharán para ajustar y ver porqué no se aplica Ley Godoy

La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) que también participó de la reunión de la mesa directiva dijo que como defensores de la iniciativa les sorprendió la falta de quorum, pero que aprovecharán el tiempo para ajustar a la propuesta legislativa.

“Ayer, el consenso era general, por eso realmente nos sorprendió el pedido de verificación de quorum. Varios compañeros estaban almorzando. La idea era aprobar en general y luego ir ajustando justamente esta tema de que no haya una superposición con la ley vigente, pero el espíritu ayer era el de la aprobación", dijo Vallejo.

La misma remarcó que no obstante tomaron en cuenta las recomendaciones de colegas como la del liberal Rodrigo Blanco, quien dijo que habría que revisar para no superponerse con la Ley vigente N° 6622 “que Establece Medidas de Racionalización del Gasto Público”, mejor conocida como la Ley Godoy.

Ante esto, enfatizó que además de ver el por qué, en todo caso no se aplica la ley vigente, la iniciativa planteada ayer propone agregados relevantes como el impedir que mediante la Ley de Presupuesto anual se evadan las restricciones.

“Voy a verificar cuáles son los mecanismos de control que se instalaron en esa ley y pedir informes en base a eso. Es decir, alguien no está haciendo su trabajo. Esa es una ley vigente en cuanto al tope salarial. Nadie puede ganar más que el presidente de la República. Ahora, también tenemos que analizar si eventualmente hubo excepciones”, dijo.

Respecto a dos aspectos que pretendieron incorporar en Diputados, Vallejo destacó que uno es el tema de eliminar las “bonificaciones para altos cargos, y la otra es que no se exceptúe. Es decir una normativa y luego se exceptúa por la ley de presupuesto”, sostuvo.

Los puntos que planteaba restringir el proyecto: