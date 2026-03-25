“El Miércoles ya es Viernes Santo”: video de la perlita de Lizarella durante debate para el “puentazo” en Senado

En la Cámara de Senadores se debatió este miércoles el adelanto de la sesión correspondiente a la próxima semana, teniendo en cuenta los días santos. El senador cartista Javier Zacarías era partidario de directamente no trabajar desde el Lunes Santo y tener así 10 días de “vacaciones”.

En medio de las críticas de la oposición, la senadora Lizarella Valiente, también cartista, quiso proponer una alternativa más “mesurada” y planteó sesionar de manera extraordinaria el lunes 30 de marzo. Sin embargo, tropezó en la exposición de sus argumentos dejando confundido a más de uno.

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“Una sugerencia, presidente, colegas, de poder realizar el lunes la sesión extraordinaria teniendo en cuenta que el Miércoles ya es Viernes Santo”, dijo la senadora y agregó que el martes están previstas otras actividades en el Congreso.

Luego del debate, la moción de Valiente fue la ganadora, por lo cual los parlamentarios sesionarán de manera extraordinaria el próximo Lunes Santo, 30 de marzo, a las 09:00.

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