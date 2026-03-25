Diputados: reculan con “mega puentazo” pero “limpiarán” a Baruja antes de Semana Santa

Esta mañana se desarrolló la reunión de mesa directiva y líderes de bancada de la Cámara de Diputados donde definieron el orden del día para su sesión ordinaria confirmada para el martes 31 de abril, la cual hasta ayer estaba en vilo, puesto que varios legisladores pretendían adelantar su ida al interior del país por la Semana Santa. Lo que sí harán presuntamente el martes es “blanquear” al titular del MUVH, Juan Carlos Baruja por el caso Chaqueñito.

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El propio presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre había admitido ayer que estaban considerando realizar esta semana una sesión extraordinaria, en reemplazo de la ordinaria del martes, pero como ayer ya rabonearon y por falta de quorum trataron apenas un punto en el orden del día, reflexionaron y no consumaron el “puentazo”.

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De esta forma y siempre que haya quorum el martes próximo, como punto más resaltante a ser tratado en de la sesión ordinaria destaca el pedido de interpelación por el caso “Chaqueñito” al titular del MUVH, el cartista Juan Carlos Baruja.

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Diputados opositores y colorados disidentes pidieron la semana pasada la interpelación al ministro Baruja, para que responda sobre el proceso de adjudicación presuntamente irregular de una departamento de “interés social” del MUVH al senador aliado cartista Javier “Chaqueñito” Vera.

Hoy el líder de bancada de HC en Diputados, Miguel Del Puerto adelantó que a su criterio, el tema ya es “caso cerrado” y no correspondería la interpelación.

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“Mi opinión personal -porque todavía no lo tratamos en bancada-, es que ya es un caso cerrado", dijo del Puerto, afirmando que supuestamente recién el lunes tendrían una posición como bloque.

No obstante, su parecer es el mismo que la de varios cartista consultados, lo que hace intuir que el archivamiento del pedido de interpelación se impondrá el martes.

El argumento repetido por varios cartistas es que supuestamente Baruja ya concurrió ante la mesa directiva de Diputados el miércoles pasado y que Chaqueñito finalmente renunció al departamento del MUVH ubicado en el Edificio “Las Residentas I” de Luque, tras comprobarse que ni siquiera lo habitaba, lo cual de hecho era causal de rescisión del contrato.

“Administrativamente ya se ha aclarado todo. Lo que nosotros objetamos es la parte ética del senador de haber solicitado esa residencia, y con la verificación de que él no está residiendo en ese departamento, creo que fue la decisión más correcta de anular esa resolución", acotó del Puerto.

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Ayer, Latorre había dicho que supuestamente Baruja no tiene culpa en el caso -pese a cabeza del MUVH- y que fue Chaqueñito el que “embarró” la gestión de este gobierno al pedir una vivienda de interés social.

El titular de Diputados intentó destacar que el gobierno realiza varios actos de entregas de casas sociales, pero también reconoció que “después te aparece Chaqueñito ahí, que ni siquiera vive otra vez en el lugar (en el departamento que le dio el MUVH) y te embarra, te empaña” esa labor.

Necesitan 41 votos para que responda

El pedido tuvo entrada en la sesión de ayer, con lo cual, la Ley N° 164/1993 y su modificatoria, Ley N° 3926/2009, obliga a su tratamiento este martes, al igual que a conseguir mayoría absoluta (41 votos) para que prospere la interpelación.

Pese a que la interpelación es una simple herramienta constitucional para que ministros del Ejecutivo rindan cuentas ante el Congreso, los cartistas se niegan a que Baruja aclare públicamente unas 16 preguntas planteadas en el pedido presentado.

Si bien el ministro concurrió el pasado miércoles 18 a una reunión con la mesa directiva de Diputados por este caso, en realidad no aclaró nada, ya que ante las consultas del diputado Raúl Benítez (Independiente) se limitó a insultar, calificandolo de “payaso” y luego se retiró abruptamente tras un supuesto malestar, registrando un sangrado de nariz y un presunto cuadro de presión alta.