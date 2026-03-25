Plantean bajar a los bancos las comisiones por tarjetas y dar POS gratis

Según los proyectistas, se busca evitar el abuso de los bancos y reducir los costos de los pequeños comercios que mueven la economía y generan empleos así como incentivar su formalización.

Se trata del proyecto que modifica y amplia la Ley N° 6.588/20 “Que limita las comisiones cobradas por las operaciones comerciales a través de medios de pago electrónico estableciendo un margen único pera el comercio adherido”.

Los proyectistas son Lilian Samaniego, Juan Afara, Arnaldo Samaniego y Luis Pettengill. La propuesta surge en plena campaña electoral de Lilian para la presidencia de la República y de Arnaldo para la intendencia de Asunción.

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La ley vigente consta de nueve artículo y el proyecto lo reduce a cinco. Entre sus principales puntos establece la gratuidad de terminales (POS) para los comercios y que el costo de alquiler, mantenimiento y conectividad de las terminales de punto de venta será responsabilidad exclusiva de las entidades procesadoras y/o emisoras.

Así también, ordena que el máximo de las comisiones sobre el total del valor cobrado en la transacción, actualmente fijado hasta el 3%, se reduzca en tarjetas de débito hasta un máximo del 0.8% y una tasa preferencial del 0.4% para Pymes. En caso de cobro con tarjetas de crédito el tope máximo será del 1%.

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Bajar costos a comercios

Los proyectistas señalan que las MIPYMES representan el 90 % de las empresas y generan el 70% del empleo en nuestro país, por lo que mantenerlas con estructuras de costos obsoletas y altas comisiones de intermediación frenaría el crecimiento nacional.

El Banco Central del Paraguay (BCP) será la autoridad de aplicación de la presente Ley pero se le quitará esta facultad compartida al Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) y a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) tal como dice la ley vigente.

En junio de 2025 el BCP anunció que el tope de la comisión bajaba del 5% al 4 % para las tarjetas de cré­dito y que se mantendrá en 3 % para las tarjetas de débito. A partir del 1 de julio de 2026,estos porcentajes se reducirán al 3% y al 2%, respectivamente. Los proyectistas indicaron que buscan acelerar este calendario.

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Un proyecto similar fue impulsado en 2014 por el senador Derlis Osorio (ANR) y fue tomado como un logro para la defensa del consumidor.