Chaqueñito no renunció, solo pidió permiso

Con una escueta nota, minutos antes de la sesión extraordinaria de la Cámara Alta, el senador Javier “Chaqueñito” Vera (ANR-HC) informó sobre su ausencia en la jornada. Es decir, no renunció solo pidió permiso.

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Sus dichos en redes sociales generó un huracán de especulaciones en el sector cartistas. Muchos de los que la semana pasada lo salvaron de la expulsión de la Cámara de Senadores hoy indicaron que si presenta su renuncia nadie se molestaría en retenerlo por que ya “ikuerái ma lo mita”.

Es decir, los cartistas que eran sus defensores, están llegando al hartazgo por sus sucesivos escándalos y su comportamiento indecoroso y su irrespeto a la investidura del cargo.

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Renuncia es puro humo

Sin embargo, el sector opositor indica que la supuesta renuncia de Chaqueñito es “puro humo” para desviar la atención del escándalo de las bonificaciones recibidas por el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC).