Rechazan requisitos para declaración de emergencia vial

Los senadores rechazaron el proyecto de ley “Que establece requisitos para la presentación de proyectos de ley de declaración de emergencia vial”, que ya tenía media sanción de la Cámara Baja y cuyo proyectista fue el diputado Benjamín Cantero (ANR-HC).

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La propuesta establece criterios técnicos y características específicas que deberán contener los futuros proyectos de emergencia vial, incluyendo: nota de presentación dirigida a la máxima autoridad de la cámara correspondiente; exposición de motivos con fundamento técnico; ubicación precisa dentro de departamentos, distritos y municipios.

Sin embargo, los senadores argumentaron que al aprobar está iniciativa se estaría limitando las peticiones de los senadores. Además se basaron en notas remitidas por el Ministerio de Obras Públicas donde concluyeron que una declaración de emergencia vial que no responda a una situación real de urgencia, sino únicamente a intereses municipales o departamentales, podría distorsionar los planes de inversión anual del ministerio.

“Hay que darle valor a las resoluciones que salen del Senado, que no sean meras declaraciones y nadie haga caso”, dijo el senador Eduardo Nakayama.

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Convocatoria o interpelación

En el mismo tenor se refirió Colym Soroka (ANR), quien indicó que la ministra Claudia Centurión no escucha las peticiones que se hacen desde el Senado. Agregó que las rutas están en mal estado a nivel país debido a su pésima gestión y la responsabilizó de todos los accidentes ruteros que ocurren.

El colorado pidió una vez más convocar a Claudia Centurión, o incluso interpelarla, para que pueda dar explicaciones sobre la situación de las obras viales, la injerencia del Consorcio Tape Porã en los peajes, de la deuda con las vialeras y de los proyectos que tiene programado.

“Que se le convoque a la ministra, que venga a dar explicaciones. ¿Por qué lo que se tiene tanto miedo con la interpelaciones? Que venga y diga qué es lo que está haciendo”, sentenció el senador Soroka.