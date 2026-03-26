A lo Lizarella, en Diputados “adelantan” la Semana Santa

“Una sugerencia colegas, de poder realizar el lunes la sesión extraordinaria teniendo en cuenta que el miércoles ya es viernes santo”, fue el furcio que se mandó ayer la senadora Lizarella Valiente (ANR, HC) al momento de debatir el “puente” laboral que harían por la Semana Santa y que parece hoy ya se contagio a la Cámara de Diputados, aprovechando el reglamento de funcionarios.

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Como si fuese viernes santo, los pasillos de Diputados normalmente poblado por los 1.647 funcionarios con los que cuentan, se encontraban inusualmente vacíos, así como las oficinas legislativas de la mayoría de los legisladores que habitualmente los miércoles ya viajan a sus departamentos, salvo unos pocos que participan de la mesa directiva o tienen otras actividades.

Respecto a esta situación se le consultó al vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, Jorge Ávalos Mariño, que recordó que el Reglamento interno de Recursos Humanos prevé un conveniente “Permiso por razones particulares”, para faltar sin motivo justificado de hasta 30 días al año.

“Y siempre es así. Lo que pasa también es que en la Función Pública y en el Legislativo también hay mucha flexibilidad al respecto, los funcionarios tienen permisos por razones particulares de tres días al mes (Nota de la redacción: en realidad son hasta 5 días). Entonces, usan y como es una cuestión legal, nadie se puede oponer porque es un una cuestión que está regulado por ley".

El mismo se refirió al artículo 21 de Reglamento interno de la Cámara de Diputados que establece un total de 13 tipos de “licencias” con goce de sueldo para los funcionarios, varios de ellos bastante privilegiados, como por ejemplo el inciso F, sobre los “permiso por razones particulares”.

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Dicho artículo del reglamente establece cuanto sigue:

Permiso por razones particulares: Hasta 30 (treinta) días corridos en el año, para exámenes; capacitación; salud de hijos, cónyuge, padres o hermanos bajo su cuidado; y por otros motivos personales debidamente justificados. Los mismos no serán concedidos por períodos que superen los 5 (cinco) días continuos o alternados en el mismo mes, a excepción de los casos de salud, salvo autorización del Presidente de la Cámara.

“Miércoles Santo también es asueto en el sector público, entonces a partir de viernes, lunes y martes muchos utilizan esos permisos, o sea, preparan luego para poder utilizar esos permisos esos días”, acotó el legislador.

Cabe recordar que la próxima semana, la Cámara de Diputados sesionará de forma ordinaria el martes, siempre que haya quorum, y luego, ya harán un “puentazo” el lunes 6 de abril.

El mismo reconoció que incluso, a partir de los miércoles se suele resentir notoriamente la asistencia de los funcionarios en la sede legislativa, pero no quiso entrar a ahondar en la cuestión de posiblemente hayan varios planilleros.

Ávalos Mariño señaló que hay que tener en cuenta que hay “asesores externos” que no están obligados a asistir todos los días, sino que son requeridos a necesidad de los legisladores y que eso también hace que sea variable la percepción de la población de funcionarios en la sede legislativa.

Mas beneficios

Los otros beneficios que tienen consignados los funcionarios de Diputados con goce de sueldo son: