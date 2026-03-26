Aniversario 35° del Mercosur: Urge nuevo enfoque y sin ataduras, dice analista

El 26 de marzo de 1991, en el Banco Central del Paraguay (BCP) se creó el Mercado Común del Sur (Mercosur) con la firma del tratado fundacional por los entonces presidentes de Paraguay, Gral. Andrés Rodríguez (fallecido en 1997); de Argentina, Carlos Saúl Menem (fallecido en 2021); de Brasil, Fernando Collor de Mello (actualmente preso por corrupción); y de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Herrera.

Se cumple hoy 35 años de la firma del Tratado de Asunción, que en su artículo 1 refiere “la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente”.

También pasaron muchos presidentes y muchos hechos históricos que golpearon el bloque, sobre todo políticos, como la suspensión de Paraguay, aquel 29 de junio de 2012, en castigo por la destitución, vía juicio político del entonces presidente Fernando Lugo (APC). Nuestro país retornó al bloque, el 15 de agosto de 2013, tras la elección del presidente Horacio Cartes (ANR).

Además de los miembros fundadores del Mercosur, Bolivia se incorporó como socio pleno en 2024. Venezuela fue suspendida en el 2017 por quebrantar el orden democrático.

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Sobre el aniversario N° 35 del Mercosur, el exsenador del PEN, abogado y analista internacional, Mario Paz Castaing, dijo a ABC que las asimetrías existentes entre los países integrantes del bloque regional son ”las peores desigualdades”.

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Señaló que el Tratado de Asunción, cuando se celebró, marcó el inicio del mercado común seguro. Indicó que esa base propició disminuir las asimetrías con los socios más grandes, como Brasil y Argentina.

Perforado por excepciones

“Entonces esas asimetrías que fueron atenuadas de algún modo, con incentivos, con excepciones, fueron perforando realmente el anhelo de crear un mercado común. Ese mercado común hoy está muy lejos, porque está perforado por miles de excepciones entre ellas las nuestras, que nos imponían el tema de la doble imposición, y que nosotros sugerimos la doble imposición porque querían atenazar, mejor dicho, concentrar toda la recaudación fiscal en el puerto de entrada de los productos extrazona a la región del Mercosur", expresó el exsenador.

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Paz Castaing recordó que el problema de la doble imposición generó problemas de estancamiento, de desarrollo y de aislamiento del Mercosur, lo que volvió al bloque regional “muy proteccionista”.

El analista remarcó que el “inesperado” acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), tras más de 25 años de negociaciones birregionales, “es una suerte de oxígeno a una región que estaba en una inercia”. “Porque no somos mercado común, tampoco somos zona de libre comercio, y estamos en trabas que no nos permiten integrarnos con mucha más autonomía, no digo más autonomía, con una mayor capacidad de integrarnos al mundo”, manifestó.

Nuevo diseño

En otro momento, el asesor Mario Paz Castaing aseveró que el Mercosur “lamentablemente no ha llegado a complementarse” entre los países “por la irrelevancia a la que nos veníamos transitando en las últimas décadas”.

“No estamos aprovechando lo que se logró como bloque, porque hay que también poner en la balanza las cosas a favor. Mercosur es una marca instalada en el mundo. Me guste o no, es una marca instalada en el mundo”, afirmó.

El analista apuntó que en algún momento los países miembros tendrían “que soltarnos a discutir un nuevo diseño del Mercosur porque ya no funciona como mercado”.

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“Bueno, o nos liberemos las ataduras tan estrictas que tenemos o generemos una zona de libre comercio que realmente funcione como tal, pero tenemos que darle más velocidad, más reflejos y acciones inmediatas frente a los problemas que hoy están enfrentando este mundo que vivimos. Un nuevo enfoque, un nuevo diseño institucional”, finalizó el exsenador.