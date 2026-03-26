Junta de Nanawa pide a Diputados intervenir gestión del intendente Samaniego

En lo que aparenta ser una pelea salarial y oficialista con miras a la internas municipales del 7 de junio, el presidente de la Junta Municipal de Nanawa, Fernando Verón (ANR, HC) pidió al titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC) tramitar el pedido de intervención contra la gestión del intendente Claudio Samaniego (ANR, HC) quien busca el rekutú.

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Tanto Verón como Samaniego forman parte del equipo político del presidente de la Cámara de Senadores Basilio Bachi Núñez (ANR, HC).

En su nota, Verón pidió a Latorre que Diputados procedan a la constitución de la Comisión Especial que investigue sus denuncias y se expida sobre el acuerdo para la intervención definitiva, “en salvaguarda del patrimonio público y el normal funcionamiento institucional del Distrito de Nanawa”.

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Indicó que el pedido de intervención fue aprobado en la Junta Municipal por mayoría absoluta de sus miembros en sesión de fecha 10 de marzo de 2026.

Agrega que el pedido también ha sido presentado ante el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, en fecha 16 de marzo de 2026.

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Dijo que las causales son supuestas irregularidades en la ejecución presupuestaria y mal desempeño de funciones del actual Intendente Municipal, conforme a lo previsto en el Artículo 165 de la Constitución Nacional y los Artículos 2 y 3 de la Ley N° 317/94.

Puntualmente la Junta acusa a Samaniego de "Mora Sistémica en el Pago de Dietas" adeudando 20 meses de sueldo, gastos de representación y aguinaldo a los miembros de la Junta Municipal.

También lo acusan de vulneración de la Ley Orgánica Municipal con el incumplimiento del Artículo 28 de la Ley N° 3966/2010, que prohíbe dilaciones o faltas de pago injustificadas en las dietas.