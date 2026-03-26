Cartistas pretenderían sacarle a Cruzada Nacional la banca de Chaqueñito

Si es por jurisprudencia y respeto a la legalidad, no debería de haber controversia de cara a una eventual sustitución del senador Javier Odilón Vera, alias Chaqueñito, en el caso de que se concrete su salida por los supuestos audios de contenido sexual aparentemente vinculado a menores de edad, el último episodio de una serie de escándalos que marcaron su vida parlamentaria, y que esta vez terminó por “llenar el vaso”, de sus hasta ayer nomás protectores cartistas.

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En septiembre del año pasado, cuando fue suspendido por 60 días a consecuencia -también de audios- donde afirmaba que su voto “valía 20.000 dólares”, había sido sustituido por la suplente Nº 2 del Partido Cruzada Nacional, la arquitecta Gladys Lucía Mendoza de Esparza

En el caso de confirmarse la salida de Chaqueñito, al haber jurado en aquella ocasión, podrá omitirse este trámite y directamente deberá ocupar su banca, aunque siempre, todo lo que pasa en el Senado está sujeto a la llamada “Ley 23″, es decir, lo que disponga la mayoría.

Para Yolanda Paredes, no hay nada que discutir

La senadora por el Partido Cruzada Nacional, Yolanda Paredes refirió que no existe posibilidad legal alguna que impida el juramento de su correligionaria Mendoza de Esparza, en caso de registrarse la vacancia de la banca de Chaqueñito.

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“No hay nada que discutir. Yo estuve mirando ayer la legislación electoral. No hay manera (de que no le corresponda la banca a Cruzada) porque este tema de la suplencia, se modificó después de que a Payo (Paraguayo Cubas) se le expulsó en el 2019 y yo era su suplente y a mí no me dejaron jurar con una historia estúpida que inventaron”, dijo la senadora.

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Esta hizo alusión al problema que había antes de la promulgación de la Ley Nº 6768/2021 que “reglamenta la distribución y proclamación de la lista de suplentes de la cámara de senadores por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)”.

Esta revirtió un problema que afectaba puntualmente al Senado, ya que la Constitución Nacional únicamente prevé una lista de 30 senadores suplentes para los 45 titulares, lo que hacía que los partidos con menor representación parlamentaria queden sin sus suplentes, y en caso de expulsión, dicho lugar era llenado por los partidos tradicionales (ANR y PLRA).

“Ahí (2021) se modifica esa ley y se asegura entonces que todos tengamos un suplente. Aparte, nosotros tenemos tres suplentes luego proclamados. Tenemos la arquitecta (Mendoza de Esparza) y está un médico (Faisal Huespe Cibils). Entonces imposible, ni aunque le busque más vueltas es imposible querer imponer un suplente de ellos (cartista)“, acotó Paredes.

¿Qué dice la Ley 6768/21?

La citada Ley Nº 6768/2021 señala en su artículo 2º que “en caso de renuncia, inhabilidad, muerte o permiso de un senador ya incorporado, lo sustituirá aquel que en la lista respectiva de suplentes de su partido o movimiento político, figure en el orden de prelación".

Este artículo podría ser usado a favor del cartismo, contra la jurisprudencia previa, ya que al referir que será sustituido por el siguiente en la lista de suplentes "de su partido o movimiento político", podrían pretender interpretar que sea un colorado, ya que Chaqueñito Vera es afiliado de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Exministro Borba ya ronda el Senado

En caso de que se pretenda imponer esa interpretación, el siguiente en la lista de suplentes por el Partido Colorado, es el exministro de Salud (del gobierno de Mario Abdo) y actual asesor de la Comisión de Salud del Senado, Julio César Borba Vargas.

Ayer se lo vio a Borba en el Senado, pero su presencia podría tratarse a su condición del asesor del Senado. Borba, recientemente volvió a tomar relevancia mediática, porque fue uno los integrantes del equipo médico que asistió en su internación al expresidente de la República y titular de la ANR, Horacio Cartes.