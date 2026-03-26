Otra promesa de Chaqueñito: mañana renunciará, le dijo a “Nano” Galaverna

Con el hacha del cartismo sobre su cabeza, luego de que la bancada de Honor Colorado anunciase que presentarán el pedido de pérdida de investidura contra su colega y ahora irradiado y exaliado, Javier Odilón Vera (Chaqueñito) este se comunicó con el senador “Nano” Galaverna para prometerle que renunciaría mañana al cargo.
“Me envió mensaje vía Whatsapp diciéndome que mañana estaría presentando su renuncia al Senado”, informó a ABC el senador Nano Galaverna.
Esta es la segunda “promesa” de dimitir en esa semana hecha por Chaqueñito Vera, luego de que el martes por la noche haya dicho que por su tranquilidad pretendía presentar su renuncia “más temprano que tarde”, mediante un posteo en redes sociales que luego borró.
Como si de una novela se tratase, a través de conversaciones del grupo de Whatsapp de legisladores del Senado “Chaqueñito” ratificó su promesa de renuncia, aunque sin tiempo definido, por lo que quedó como una promesa “con piolita”.
Ayer, en la sesión ordinaria del Senado no dio la cara, ya que solicitó permiso para ausentarse por “motivos personales”.
No solo expulsión, sino posible denuncia penal
A raíz de los graves audios difundidos, tanto cartistas como colorados disidentes y opositores le están dando la espalda a Chaqueñito, y en caso de proceder a la expulsión también se menciona que la intención unánime es comunicar los hechos al Ministerio Público para que abra una causa penal.
Esto ya que en los audios se hace referencia a posibles hechos de abuso sexual de menores, al menos en grado de tentativa.
Esta intención de que el caso no termine en un la sola renuncia o expulsión de Vera la expresó, entre otros, el líder de la bancada de Honor Colorado, Natalicio Chase, quien sostiene que de confirmarse la autoría de Chaqueñito sobre estos audios, debería estar preso.
“Si eso se comprobase, yo creo que debería estar preso, no solamente salir del Senado, ese es un delito grave, el abuso de menores es un delito gravísimo, entonces vamos a presentar; yo creo que hoy terminamos, o el lunes, o si no va a ser después de Semana Santa”, dijo esta mañana Chase.