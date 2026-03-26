Senado transmite partido de fútbol de salón en señal oficial en medio de polémica por uso de recursos

Sin previo aviso, la programación oficial de la Cámara de Senadores fue interrumpida para emitir partidos del cuadrangular final del campeonato nacional de fútbol de salón. La transmisión, ajena a la actividad legislativa, no escapa a las críticas sobre el uso de un medio estatal con fines que no responden a su función institucional.

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Coincidencia política en la transmisión

Uno de los encuentros difundidos fue el que enfrentó a la selección de Villa Hayes contra Caaguzú. El dato adquiere relevancia política considerando que Villa Hayes es reconocido bastión del presidente del Congreso, el senador colorado cartista Basilio Bachi Núñez, lo que alimenta sospechas sobre posibles intereses particulares en la selección de contenidos.

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Antecedente reciente: millonarias bonificaciones

El episodio ocurre en un contexto adverso para el titular del Congreso, quien desde la semana pasada se encuentra en el centro de la polémica por los millonarios montos destinados a bonificaciones.

El senador Basilio “Bachi” Núñez no solo lideró a título personal el cobro de una bonificación de G. 21 millones mensuales por “responsabilidad en el cargo”, sino que además, en su rol de administrador del gasto, autorizó un fuerte incremento en las erogaciones del rubro 133 “Bonificaciones”.

De acuerdo con registros oficiales, el Poder Legislativo ejecutó en 2025 unos G. 67.091 millones en sobresueldos, lo que representa un aumento de G. 19.128 millones (alrededor de US$ 3 millones) en comparación con el ejercicio 2024.

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Cuestionamientos por uso de recursos públicos

La coincidencia entre ambos hechos —el aumento de sobresueldos y la utilización de medios institucionales para contenidos no legislativos— refuerza las críticas sobre la administración de los recursos públicos en el Congreso.