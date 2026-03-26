Confirman pedido de pérdida de investidura de “Chaqueñito” desde HC e instan a renuncia

El libelo acusatorio para el pedido de pérdida de investidura de Javier “Chaqueñito” Vera, senador que ingresó por el Partido Cruzada Nacional pero que se pasó al cartismo, será presentado “lo antes posible”, según confirmó el líder de la bancada cartista del Senado, Natalicio Chase, hoy en conferencia de prensa.

El pedido de pérdida de investidura se decidió de manera unánime por parte de la bancada, según sostuvo, luego de los audios que se difundieron en los que supuestamente “Chaqueñito” solicita “menores” y “vírgenes” para encuentros sexuales.

Chase no descartó que el pedido de pérdida de investidura se trate en una sesión extra el lunes, previo a la Semana Santa.

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Sorprendentemente, esto se da luego de que el propio cartismo salvó al legislador de un pedido de pérdida de investidura por el reciente caso en el que Chaqueñito fue adjudicado con una vivienda del Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH), del programa viviendas económicas.

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