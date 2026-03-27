Gobierno de Peña apoya el regreso de Venezuela en el Mercosur

“Con relación a la incorporación de Venezuela al Mercosur nosotros estamos plenamente de acuerdo y es una de las iniciativas que vamos a plantear también dentro de la presidencia pro témpore de Paraguay”, expresó el jefe de Gabinete Civil de la Presidente de la República, Javier Giménez, hoy en rueda de prensa en la residencia presidencia Mburuvicha Róga.

Las palabras de Giménez fueron ante la consulta sobre la posición del gobierno de Santiago Peña en relación con la solicitud que hizo esta semana el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

“Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al Mercosur como miembro pleno y nosotros como Colombia haremos solicitud de entrada como miembro pleno al Mercosur”, manifestó Petro en un mensaje en su cuenta de X.

Actualmente, Paraguay ejerce la presidencia pro témpore del Mercado Común del Sur (Mercosur). La Cumbre de Presidentes de Estados plenos y asociados se prevé en julio de este año en la sede de la Conmebol en Luque.

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El Mercosur, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, aceptó a Venezuela como miembro pleno en 2012, pero en 2017 el bloque invocó la “cláusula democrática”, es decir, el Protocolo de Ushuaia, para suspenderlo por la represión a las protestas populares contra el gobierno de Nicolás Maduro, señaló EFE.

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En el caso de Colombia, fue aceptada como Estado asociado en 2004, pero no es miembro pleno.

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El pasado 17 de enero, durante la firma del pacto de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, celebrada en Asunción, algunos de los países, como Argentina, hicieron votos por el retorno de la democracia a Venezuela tras la captura de Maduro, situación que podría facilitar su regreso al bloque como miembro pleno.

Maduro preso en EE.UU.

El exlíder chavista, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 69, están detenidos en una cárcel de Brooklyn desde hace casi tres meses. Solo salieron el 5 de enero, para su primera audiencia. En esa ocasión, Maduro se declaró “prisionero de guerra” y “no culpable” de los cargos de narcotráfico en su contra en Estados Unidos.

Maduro gobernó Venezuela desde marzo de 2013 tras la muerte de su padrino político, el exmandatario y militar Hugo Chávez. A su caída en enero pasado, asumió la presidencia interina Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta y dio un vuelco en la relación con Estados Unidos.

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Contra Maduro pesan los cargos por conspiración, conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de dichas armas.