Sepa cuánto dinero gastarán en proselitismo los precandidatos esteños

El actual intendente, Daniel Pereira Mujica (YoCreo), quien buscará la reelección en el cargo, dice que no utilizará un solo guaraní en proselitismo en las internas municipales donde debe oficializar su candidatura. No declaró movilidad, préstamos, donaciones o contribuciones de terceros.
Pereira Mujica fue electo en noviembre del 2025 para culminar con el periodo dejado por Miguel Prieto, quien fue destituido por la Cámara de Diputados.
Mientras que la antigua aliada política de YoCreo, María Portillo, se presenta ahora por el movimiento Nuevo Liberalismo del PLRA y declaró que posee G. 100 millones de sus recursos propios para hacer proselitismo. Dice que usará su camioneta como movilidad, no tendrá donaciones, contribuciones o préstamos.
En tanto que, Laura Folle, por el movimiento Frente Radical del PLRA, declaró que posee G. 2.000.000 para proselitismo. No declaró aportes, donaciones, movilidad o préstamos.
Luis Flores, candidato del Partido Mboriahú Memby, cuyo líder es el condenado por abuso sexual en niños Rafael “Mbururú” Esquivel, declaró G. 10.000.000 para proselitismo y un automóvil para su movilidad. No declaró préstamos, donaciones o contribuciones.
Colorados divididos
En tanto que, desde la llanura municipal el Partido Colorado tendrá seis pre candidatos con miras a las internas de 7 de junio, incluso el cartismo en esta ciudad se dividió.
Rigoberto Chamorro (ANR-HC), quien cuenta con el respaldo del gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres declaró que dispone G. 950 millones de sus recursos propios para hacer proselitismo.
Además dice que utilizará su camioneta para sus traslados, no declaró donaciones, contribuciones o préstamos.
Magno Álvarez (ANR-HC), respaldado por el clan Zacarías, cuyo miembro es el director de Itaipú, Justo Zacarías Irún, declaró G. 625 millones de sus recursos propios para gastarlo durante las elecciones internas.
Dice que utilizará su camioneta para los traslados y no tendrá aportes, donaciones o préstamos de terceros.
Gustavo Ovelar (ANR-Añeteté), declaró que tiene a disposición G. 100 millones de su salario para hacer proselitismo.
Declaró un inmueble que utilizará como puesto de comando y dos camionetas para movilidad. Dice que no recibirá aportes, donaciones o prestamos.
Richar Alfonso (ANR- FR), declaró que posee G. 150 millones de sus recursos propios para hacer campaña política. No declaró movilidad, préstamos, donaciones o contribuciones.
Marcos Rafael Osorio, por el Movimiento Redención Colorada de la ANR, declaró que posee G. 10.000.000 para proselitismo. Para movilidad tiene a su disposición una motocicleta y un automóvil, dice además que utilizará G. 1.500.000 para propaganda electoral.
Delio Fernández, por el movimiento Avanzar Colorado de la ANR, declaró que no dispone de recurso alguno para hacer proselitismo.